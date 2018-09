Seconda Categoria, si parte: Romagnano, S.Pietrasanta e Corsanico le favorite

Il Monti ingaggia nelle ultime ore di mercato il promettente portiere Martino Gerali dal Serricciolo

Seconda Categoria - Al termine dele prime due gare del primo turno di Coppa Toscana lo Sporting Pietrasanta del fattivo presidente Serafino Coluccini, il nuovo Romagnano e il Corsanico sono partite con il piede giusto, dando la prima conferma ai pronostici prestagionali. Con domenica 15 settembre parte il campionato che si preannuncia più che avvincente. Le sedici squadre dopo quasi due mesi di allenamenti serrati, amichevoli e due gare di coppa, sono pronte ad iniziare l’avventura che terminerà la prima domenica di maggio 2019, esclusa la coda dei play off.



Nella prima giornata spicca il primo derby dei diciotto programmati per il girone di andata, Mulazzo-Filattierese, ma terzo derby consecutivo per i ragazzi di mister Nicola Bambini, dopo le due strapaesane di coppa i gialloverdi percorrono pochi chilometri per scendere nel mitico “Calani” di Groppoli, attesi dalla matricola Mulazzo.



Filvilla e Fivizzanese inizieranno la loro stagione tra le mura amiche, mentre le “sorelle” Monti, Monzone e la neo promossa Atletico Podenzana saranno di scena fuori casa. I giallo neri di Villafranca, dopo il blitz di coppa a Filattiera (sono ancora in piena corsa per il passaggio del turno successivo), ospitano al “Bottero” il rinnovato Lido di Camaiore di mister Fabrizio Monga. La formazione delle “vespe” ha riconfermato in linea di massima la rosa della scorsa stagione, inserendo nel proprio scacchiere alcune pedine di qualità, specialmente a centrocampo. Caldi e compagni puntano con convinzione alle posizioni di prestigio della classifica.



I medicei della Fivizzanese ospitano al comunale la squadra rivelazione della passata stagione, l’Atletico Carrara. Il match di Fivizzano si preannuncia interessante sotto il profilo tecnico/tattico: i due mister privilegiano il buon gioco, frutto del lavoro fatto e curato settimanalmente.



Il giovane Monti di mister Andrea Bartolini va a far visita alla “corazzata” Romagnano, indicata come il Pietrasanta e Corsanico a interpretare la parte di protagonista del girone. Nelle file dei dragoni ingaggiato nelle ultime ore il giovane portiere Martino Gerali, proveniente dal Serricciolo. A causa dell'inagibilità del "Raffi" di Romagnano la partita sarà giocata al "Duilio Boni" di Fossone.



Il Monzone del neo allenatore Luciano Guelfi, conosciuta l’adesione del nuovo avversario, sarà impegnato in casa della neo promossa Stella Rossa Castelfranco, quarta classificata nell’ultimo campionato di Terza Categoria di Pisa.



L’ultima lunigianese a calendario Atletico Podenzana sulla carta ha il compito più ostico della giornata, incontra nel fortino di Pietrasanta il sodalizio che gode di tutte le più rosee previsioni per la vittoria finale. I recenti precedenti sono dalla parte della squadra del “Panigaccio” lo scorso torneo Guadagnucci & soci hanno conquistato tutti i sei punti a disposizione contro lo Sporting, statistica di buono auspicio condizionata.



Un altro match da seguire è Cerreto-Corsanico. I ragazzi di mister Bertelloni, dopo il buon esordio in Coppa contro il Ricortola, avranno il difficile compito di ospitare un'altra delle pretendenti al titolo. I tifosi blucerchiati per vedere all'opera la propria squadra dovranno spostarsi nel comune di Massa e più precisamente ai Ronchi, la delegazione provinciale FIGC, presieduta da Andrea Antonioli, ha infatti comunicato che l'incontro si giocherà in Via dei Lecci sul campo della Tirrenia (oggi impegnata in trasferta).



Conclude il programma gare della prima giornata il confronto tra il Ricortola e un’altra rivelazione dello scorso campionato Fortis Camaiore: il team di mister Francesco Orsetti è giunto quarto alle spalle della coppia Atletico Forte e Atletico Carrara, disposto a riproporsi e perché no a ripetersi.



Programma gare, Arbitro di domenica 16/9/2018 (inizio ore 15,30)



Cerreto-Corsanico (“Ronchi”, Andrea della Bartola di Pisa)

Filvilla-Lido di Camaiore(“Bottero”, Luigi Marrachelli di Pisa)

Fivizzanese-Atletico Carrara (“Comunale”, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Stella Rossa Castelfranco-Monzone(“Marabotti”,Mohamed Abduikadir di Empoli)

Mulazzo-Filattierese(“Calani”,Simone Chiarelli di Carrara)

Ricortola-Fortis Camaiore(Ricortola, Matteo Pupeschi di Pontedera)

Romagnano-Monti(“D. Boni Fossone”Jonathan Granatieri di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Atl.Podenzana(“XX Settembre”, Federico Giacomelli di Empoli)