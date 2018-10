Seconda Categoria, si gioca la quarta giornata

Grande attesa per i derby Filattierese-Filvilla e Monzone-Mulazzo

Seconda Categoria - Nella quarta giornata del campionato di Seconda Categoria, a parte l’inseguitrice Sporting Pietrasanta, tutte le squadre di vertice sono impegnate in delicate gare in esterna.



La capolista Fivizzanese di mister Poggi è di scena al “Benelli” ospite dell’ex capo classifica Lido di Camaiore, con l’intenzione di proseguire l’eccellente percorso e dimostrare di aver raggiunto una buona condizione psicofisica per affrontare il "peso" della leadership. Per i giallo blu di mister Fabrizio Monga dimenticare lo scivolone di Romagnano, recuperare le pedine fondamentali dello scacchiere e riproporsi protagonisti come è avvenuto nelle gare di inizio stagione.



Le due seconde forze del girone Corsanico e Pietrasanta a due lunghezze dai lunigianesi di Fivizzano hanno a calendario differenti impegni. Gli “orange” del presidente Alessandro Crovara salgono al “Panigaccio”, nel fortino dell’Atletico Podenzana, per proseguire la caccia al primato, da non dimenticare che il team di mister Yuri Angeli tra le mura amiche è un osso duro. Chi può approfittare del turno interno è l’accreditata Pietrasanta che attende sul proprio campo il Ricortola di mister Paolo Bertelloni in un "replay" della gara di coppa, giocata alla vigilia del campionato, dove Ciro Capuano e compagni avevano vinto largamente. Il giovane team neroverde, reduce da due pareggi consecutivi, cercherà di non far la parte della vittima e venderà cara la pelle.



Il Romagnano, dopo il poker di gol rifilati al Lido di Camaiore, torna alla ”Fossa” per il confronto numero 2, dopo il primo in Coppa, con l’Atletico Carrara, quindi i due mister dovrebbero aver individuato nel rispettivo avversario la chiave per far breccia. Confronto senza dubbio di “cartello” che richiamerà molti addetti ai lavori.



L’altra squadra che attualmente è nella griglia dei play off è la sorpresa Mulazzo di mister Fabio Bellotti. I rosso blu stanno navigando in buone acque con una buona media, in virtù dei due successi casalinghi. Il fantasista Jamal Es Sharoui e compagni salgono a Monzone per l’ennesimo e atteso derby lunigianese.



In lunigiana sotto i riflettori il match in programma alla “Selva” tra la Filattierese e i cugini del Filvilla, attualmente le due compagini si trovano appaiate con solo tre punti. Per gialloverdi di mister Nicola Bambini, reduci dallo stop di Fivizzano, urge un cambiamento di direzione, specialmente nella fase tattica e realizzativa. Aria del tutto diversa in casa giallonera del tecnico Andrea Albareni: il successo nel derby sul Monzone ha giustamente tonificato il team villafranchese che affronta la strapaesana consapevole dei propri mezzi. L’atteso match replay, dopo quello di coppa, attirerà l’attenzione al pubblico delle grandi occasioni, vista la vicinanza tra i due paesi.



Infine i dragoni del Monti, ancorati sul fondo in coabitazione con i pisani della Stella Rossa, ricevono al “Don Bosco” i blucerchiati del Cerreto. Anche per gli ospiti la situazione non è per niente rose: la formazione di mister Emiliano Bertelloni è ferma all’unico punto conquistato all’esordio casalingo con il Corsanco. I cerretesi in costante attesa nel recuperare alcune pedine fondamentali cercheranno di muovere la precaria classifica.



Programma gare, arbitro di domenica 7 ottobre 2018 (inizio ore 15,30)



Atl.Carrara-Romagnano (“Fossa”, Luca Covassin di Pisa)

Atl.Podenzana-Corsanico (“Comunale”, Dario Del Seppia di Pisa)

Filattierese-Filvilla (“Selva”, Ivan Bouabid di Lucca)

Fortis Camaiore-Stella Rossa (“Via fonda”, SebastianO Bombarda di Carrara)

Lido-Fivizzanese (“Benelli”, Andrea Della Bartola di Pisa)

Monti-Cerreto (“Don Bosco”, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Monzone-Mulazzo (“Giannetti”, Gabriele Baschieri di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Ricortola (“XIX Settembre”, Prashan Seneviratna di Pontedera)