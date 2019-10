Seconda Categoria, si gioca la IV giornata

Seconda Categoria - Le due squadre di vertice sono chiamate a due severi impegni esterni: i lucchesi della Fortis sono attesi sul difficile terreno di viale delle Pinete a Ricortola, mentre il Romagnano di Alberti (foto) è alle prese con il derby provinciale in casa dell’Atletico Carrara. Alla "Fossa Dei Leoni" è garantito spettacolo tra due squadre che giocano palla e fanno dell'organizzazione di gioco la loro miglior qualità.



Come alla seconda giornata ritornano i derby lunigianesi, anche in questo quarto turno doppia sfida tra paesi storici: a Filattiera salgono i dragoni del Monti, per i gialloverdi sarebbe ora di iniziare a fare punti e mettere a referto il primo gol della stagione, mentre a Fivizzano arriva l’Atletico Podenzana, al comunale l’ex Manuel Magnani e compagni vantano una buona tradizione, match da tripla come pronostico.



Il resto del calendario vede un altro difficile test per il Barbarasco, al centro “Allende” sono attesi gli accreditati versiliesi del Lido di Camaiore, secondi in classifica. In via Covetta la Polisportiva Attuoni è chiamata all'esame di “maturità” dopo la prima sconfitta stagionale di domenica scorsa. Al “Paolo Deste” scendono i lunigianesi del Monzone, squadra che attualmente gode di buona salute, seconda in classifica in virtù di due successi (uno interno ed uno esterno) e un pareggio. La “truppa” di mister Rossano Brizzi è un cliente scomodo per tutti.



Infine gli ultimi incontri della giornata sono quelli del San Macario che ospita lo Sporting Forte dei Marmi e quello dello Sporting Bozzano Massarosa contro i Viareggini dello Sporting 86, due match per uscire dalla zona pericolosa.



Programma gare IV giornata , arbitro di domenica 6/10/2019 (inizio ore 15,30)



Atl.Carrara-Romagnano (“Fossa”, Ludovico Cravini di Livorno)

Attuoni Avenza-Monzone (“Paolo Deste”, Cristian Maltese di Lucca)

Barbarasco-Lido (“Allende”, Davide Mento di Pisa)

Filattierese-Monti (“Selva”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Fivizzanese-Atl.Podenzana (Comunale, Simone Russo di Pisa)

Ricortola-Fortis Camaiore (Ricortola, Niccolo Carnio di Pisa)

San Macario-Sp. Forte dei Marmi (S.Macario in Piano, Luca C.Mariano di Firenze)

Sp. Bozzano-Sp.Viareggio 86 ( “Rontani”, Annalisa Borriello di Pontedera)