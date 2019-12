Seconda Categoria, si gioca la dodicesima

Seconda Categoria - Il dodicesimo turno dell’appassionante campionato di Seconda Categoria si presenta molto interessante, le squadre leader del girone sono attese da due delicate trasferte: l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli (foto) scende allo “Stirpe” per difendere il primato appena conquistato, opposto ai locali della Fortis reduci da due pareggi consecutivi. Il team di Camaiore dopo l’inizio scoppiettante di stagione e alcune battute a vuoto ha ridimensionato le ambizioni, scivolando al sesto posto della classifica. Il test con la compagine del “panigaccio”, data in buono stato di salute, dovrebbe dare ulteriori indicazioni per il proseguo del torneo.



L’altra capolista Romagnano scende al “Benelli”, ospite del Lido di Camaiore, i versiliesi dopo aver perso la sfida contro una diretta concorrente, quale Atletico Podenzana, vorrà senza dubbio riscattare lo stop di sette giorni fa. Di fronte la protagonista, il team di mister Paolo Alberti dopo l’inaspettato nulla di fatto casalingo contro i viareggini dello Sporting è intenzionato a riprendersi i punti perduti tra le mura amiche, Lido permettendo.



A ridosso della triade di vertice incalza a suon di vittorie la coppia Atletico Carrara-Monzone: i neroazzurri di Michele Dati saranno di scena nel derby provinciale di Viale delle Pinete contro i nero verdi di mister Alessandro Fini; i granata della Valle del Lucido ricevono nell’imbattuto fortino del ”Giannetti” i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, sfida che promette spettacolo, visto che le due compagini stanno interpretando al meglio i loro obiettivi.



La terza lunigianese in ordine di classifica è il Monti di Luigi Della Zoppa che arriva da due pareggi consecutivi, intervallati dal successo ad Avenza nel recupero. I "dragoni" scendono nella città del carnevale propensi ad uscire dal “Basalari” con un esito positivo, i locali dopo aver imposto il pari esterno alla capolista Romagnano proveranno a muovere la classifica in ottica play off.



La Filattierese dopo l’ottima prova contro il Ricortola vuole continuare la corsa verso posizioni lontane dai pericoli dei play out, va a far visita alla “cugina “ Barbarasco nella strapaesana del Centro Allende, decisa a incamerare la posta in palio. Per i granata di Dario Giorgi è sempre nel programmi la prima vittoria di questa difficile stagione.



I medicei di mister Marco Mencatelli dopo la battuta d’arresto interna contro il Monzone sono ospiti degli avenzini dell’Attuoni, usciti sconfitti di misura alla Fossa dopo una buona prestazione. Il club di Augusto Secchiari sempre alle prese con l’organico mai al completo, per via delle continue e numerose sanzioni comminate ai giocatori di Avenza, ha il dovere di far punti per risalire la pericolante graduatoria.



Programma gare di domenica 1/12/2019 (14,30)



Attuoni-Fivizzanese (“Paolo Deste”, Simone Agabiti di Livorno)

Barbarasco-Filattierese (“Bianchini”, Giacomo Di Legge di Pisa)

Fortis Camaiore-Podenzana (“Via Fonda”, Francesco dell’Agnello di Pontedera)

Lido-Romagnano (”Benelli”, Matteo Tofacchi di Livorno)

Monzone-Sp.Forte dei Marmi (“Giannetti”, Nicolò Carnio di Pisa)

Ricortola-Atl.Carrara (Comunale Ricortola, Adrian Ursu di Lucca)

San Macario-Sp.Bozzano (S.Macario Lucca, Francesco Gravina di Viareggio)

Sp.Viareggio-Monti (“Basalari”, Rony Roders M.Tomfack di Pisa )