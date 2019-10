Seconda Categoria, si avvicina l’ottavo turno

Seconda Categoria - Dopo sette turni il Romagnano tiene il comando del girone ma, con il pareggio interno contro un determinato Attuoni Avenza, ha permesso al Lido di Camaiore di Monga, vittorioso sul San Macario, di avvicinarsi alla vetta. Le squadre coinvolte nella zona play off hanno pareggiato quasi tutte, tranne il Monzone caduto a Monti nel derby, che viene raggiunto al terzo posto dalla coppia Fortis Camaiore e Sporting Viareggio. Tornano alla vittoria le due lunigianesi Fivizzanese e Filattierese: il club di mister Mencatelli nel secondo tempo ribalta lo svantaggio iniziale del Bozzano, tre punti che consentono ai medicei di tentare la risalita per posti dove meritano di stare; per i gialloverdi di Roberto Neri boccata d’ossigeno a Carrara in casa dell’Atletico, il vantaggio dei giallo verdi e la buona sorte hanno portato punti importanti. Il Barbarasco è tornato dall’esterna di Forte dei Marmi ancora senza punti, nel match contro i versiliesi il team di Dario Giorgi ha rischiato di strappare il primo punto della stagione. Hanno mosso la classifica l’Atletico Podenzana e Ricortola che nella sfida del “panigaccio” si sono divisi il bottino.



Nel turno di domenica 3 novembre il team di mister Yuri Angeli nell’ottava giornata salirà a Barbarasco per l’ennesima “stralunigiana”. Per i neroverdi di Alessandro Fini c’è in vista un test molto interessante, arriva la capolista Romagnano per la prima verifica di questo inizio di stagione. Interessante partita di centro classifica sarà quella tra l’Attuoni e il Monti, entrambe a 10 punti. Tutto da seguire sarà il derby tra Filattierese e Fivizzanese, formazioni che stazionano pericolosamente in piena zona playout. La partita di cartello di giornata sarà a Monzone dove i locali di mister Brizzi si giocheranno la permanenza al terzo posto contro i pari classifica dello Sporting Viareggio. Infine trasferta delicatissima dell’Atletico Carrara di mister Dati. La sconfitta casalinga contro la Filattierese ha fatto perdere terreno e la partita di San Macario sarà fondamentale per rimanere nelle zone tranquille della graduatoria.