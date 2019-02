Seconda Categoria, S. Pietrasanta batte il Romagnano e prende il largo

A Filattierese e Podenzana le strapaesane contro Monti e Mulazzo

Seconda Categoria - Dalla Valle del Lucido arriva il semaforo verde, il Corsanico vede allontanarsi domenica dopo domenica la primatista del girone Sporting Pietrasanta, i collinari di mister Tiziano Farnocchia cedono nel finale a Monzone e in contemporanea la capolista batte di misura l’inseguitrice Romagnano e porta a + 6 il vantaggio in classifica. In zona play off, dopo Corsanico e Romagnano, cade a sorpresa pure il Lido, incalzato dall’Atletico Podenzana che regola con il classico risultato all’inglese i cugini del Mulazzo nel derby del Panigaccio. A ridosso della griglia play off si avvicina l’Atletico Carrara che riscatta la sconfitta dell’andata con i versiliesi, il sogno degli spareggi non è ancora tramontato per il club di mister Sergio Bigarani, deciso a ripercorrere le orme della scorsa stagione. Nel “limbo” della classifica vincono le tre sorelle lungianesi Monzone, Filattierese e Filvilla, mentre la Fivizzanese di Aldo Poggi incassa il sesto stop esterno, allontanandosi ulteriormente dalla zona di prestigio del girone a meno otto dal quinto posto saldamente nelle mani dell’Atletico Podenzana.



La copertina di giornata è tutta dedicata ai granata di mister Luciano Guelfi che frena l’inseguimento del Corsanico, l’ossigeno respirato nel difficile match casalingo è di vitale importanza e permette di uscire dal tunnel del girone play out. Altra impresa viene dai gialloverdi di Filattiera che riescono a piegare i cugini del Monti dopo una caparbia prestazione confezionata dalla tripletta del bomber di casa Roberto Mori (Foto). La Filattierese inizia a rivedere la luce della salvezza diretta: riscattato lo stop di Romagnano e in virtù della buona prova il club di mister Tiziano Cassiani vede con fiducia il cammino che dovrebbe portare al conseguimento dell’obiettivo principale della stagione. Il prossimo impegno è in casa del “ferito” Corsanico.



Capitolo Filvilla. Dopo una settimana travagliata in tutti i sensi, la compagine giallonera ha radunato tutte le forze a disposizione per scendere in campo regolarmente e proprio sul campo dimostra di essere ancora presente. Le “vespe” pungono due volte, con un gol per tempo la formazione di mister Andrea Albareni ripaga con la stessa moneta la sconfitta dell’andata, tre punti che vedono i lunigianesi al confine con la zona di pericolo. In settimana è atteso l’omologazione (o no) della partita sospesa nel recupero contro la Fortis Camaiore, dopo tale sentenza il club giallonero vedrà come muoversi per riorganizzare in breve tempo il proseguo del campionato. L’altra compagine lucchese Fortis, coinvolta nei “fatti” di Villafranca, rimanda battuto il Cerreto con il classico risultato all’inglese, i blucerchiati di mister Emiliano Bertelloni sono tallonati proprio dalla formazione di Camaiore di Luisotti & soci.



Infine vittoria inattesa per il Ricortola di mister Brizzi: con un secco 2-0, firmato Suzuki e Vanni, rimanda battuta la quotata Fivizzanese. Tre punti fondamentali per i neroverdi che vedono riaccendersi la speranza salvezza. La penultima Fortis Camaiore dista 4 punti, un gap non impossibile da colmare. La Fivizzanese, che con questa sconfitta si avvicina pericolosamente alla zona playout, ha deciso che è arrivato il momento di cambiare panchina: nella giornata di martedi, la coppia Bertoli-Velazquez è subentrata al montignosino Aldo Poggi.