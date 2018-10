Seconda Categoria, Romagnano-Monzone 3-1

Bardini: "Dobbiamo ancora migliorare, le partite si vincono durante la settimana allenandosi bene"

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Coletti, Menchini, Dell'Amico, Biasi, Nardini, Lopez, El Bard, Costa, Domenici, Kabashi (a disp. Grossi, Vanni, Perinelli, Faal, Vieux, Di Benedetti, Bertoneri, Leopaldo, Poggi) All. Alberti

MONZONE: Landi, Biagini, Bellacci, Attuoni, Ciuffani, Mastorci, Arcangeli, Ottolini, Mastrini, Cecconi, Costa (a disp. Cupini, Chelotti, Ferrari, Arcangeli, Borghetti, Montani) All. Guelfi

RETI: 38' Costa (R), 75' Lopez (R), 90' Costa (M), 92' Bertoneri (R)

NOTE: 65' espulso Biasi (R)



ROMAGNANO- Il Romagnano di mister Alberti vince la sua terza partita in campionato e con 10 punti si mette in scia del gruppetto di testa.



Partita un po bloccata nella prima mezzora. Romagnano che passa al 38' grazie a un bel lancio di Domenici per Dell'Amico che confeziona un grande assist per Costa il quale segna con freddezza l'1-0. Monzone prova a reagire ma senza creare grossi pericoli alla porta di Fusani.



Nella ripresa i padroni di casa avrebbero l'occasione per raddoppiare, prima con Kabasci e poi Lopez, ma Landi è bravo a sventarle. Al 65' rosso per Biasi dopo un entrataccia su Mastrini. Il Monzone ci prova ma si scopre troppo e al 75' è bravissimo Lopez a sfruttare un bell'assist di Kabasci e a battere Landi di esterno. Al 90' segna il Monzone che sfrutta un indecisione difensiva e trafigge Fusani con Costa. Ma due minuti dopo, in pieno recupero, è ancora il Romagnano a segnare con Bertoneri che mette dentro il 3-1 definitivo su assit di Leopaldo.



Di seguito le parole a fine gara del ds Luca Bardini: "Tre punti importanti che ci consentono di non perdere il treno delle prime. Dobbiamo migliorare certi frangenti, specialmente essere piu precisi sotto porta. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e andare avanti, pensando che le partite si vincono durante la settamana allenandosi bene".