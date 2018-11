Seconda Categoria, Ricortola-Romagnano 1-1: Ginocchi tiene in vita in neroverdi

Sotto di un gol, il Ricortola rimane in partita e nei minuti di recupero trova il pareggio

Seconda Categoria - Ricortola: Murgese, Veralli, Cola, Spallanzani, Angeloni, Ascenzi, Mannucci, Casali, Ginocchi, Suzuki, Brizzi (a disp. Spadone, Galloni, Scarci, Bellè, Giovannetti, Mosti) All. Bertelloni

Romagnano: Grossi, Di Benedetti, Menchini, Bertoneri, Biasi, Coletti, Lopez, Poggi, Costa, Domenici, Tenerini (a disp. Fusani, Vanni, Veralli, Mosti, Nardini, Fall, Leopaldo, Perinelli) All. Alberti

Reti: 32' Tenerini, 93' Ginocchi



RICORTOLA: Finisce in pareggio il derby tutto massese tra i padroni di casa del Ricortola e la corazzata Romagnano. Amaranto che partono meglio e passano in vantaggio al 32' con Tenerini: riceve da Poggi e da fuori area lascia partire un gran tiro che, complice la leggera deviazione di un difensore avversario, si insacca sotto la traversa.



Durante la gara gli ospiti avrebbero l'occasione di raddoppiare ma i neroverdi di mister Bertelloni tengono botta. La partita rimane aperta fino all'ultimo minuto, quando da una ripartenza i locali si trovano nell'1vs1 in area di rigore e il difensore ospite Biasi è costretto al fallo che vale il penalty. Dagli undici metri si presenta Ginocchi il cui tiro viene parato da Grossi, ma sulla respinta lo stesso attaccante arriva prima di tutti e non sbaglia il tap-in che vale il pareggio.