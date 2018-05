Seconda Categoria, Ricortola: a tu per tu con Mister Bertelloni

Il tecnico sarà ancora alla guida dei neroverdi: "Abbiamo intrapreso un percorso che pensiamo possa portarci a risultati ben più soddisfacenti"

Seconda Categoria - Una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative quella del Ricortola, ma il confermatissimo tecnico Paolo Bertelloni ha portato qualla serenità all'ambiente neroverde che mancava da tempo e ha il gruppo tutto dalla sua parte. Sa che una squadra come la sua può ambire a piani più prestigiosi della classifica, ma vede margini di miglioramento e lavora con pazienza insieme alla società per un progetto a lungo termine:



Mister, come valuti la stagione del Ricortola appena passata. Cosa è mancato quest'anno?

Se analizziamo la stagione dal punto di vista dei risultati siamo sicuramente tutti amareggiati. E’ inutile nasconderlo, sia io che tutti gli addetti ai lavori siamo dispiaciuti per non aver avuto il rendimento giusto per quelli che erano i valori tecnici della squadra. Se facciamo però un’analisi più completa c’è la consapevolezza di aver intrapreso un percorso che pensiamo possa portarci a risultati ben più soddisfacenti. Ne approffitto tra l’altro per ringraziare per la disponibilità tutti i giocatori,la società (in tutte le sue componenti) e lo staff tecnico Alessandro Fini, Manuccio Manucci, Luciano Conti e Claudio Pedrinzani. Se devo pensare a cosa ci possa essere mancato quest’anno dico un po’ di personalità e carattere nei momenti più importanti della stagione.



Hai attinto in questa stagione dalla Juniores e credi ci siano ragazzi pronti per la prima squadra?

Si i fuoriquota Juniores si allenano in pianta stabile con la prima squadra e sinceramente quando sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti fino a conquistarsi anche posti da titolari. Anche quest’anno i fuoriquota Juniores inizieranno la preparazione con noi e credo che tecnicamente qualcuno possa entrare a far parte del gruppo, più che altro è mentalmente che devono fare il salto di qualità. Il calcio con gli adulti è diverso da quello con i pari età.



Cosa hai da dire sul calcio massese, tante retrocessioni e sempre meno iscrizioni ai campionati?

Credo che il calcio dilettantistico nel nostro territorio sia in crisi da qualche anno, probabilmente ci sono minori disponibilità economiche rispetto agli anni passati, occorre di conseguenza affrontare le stagioni sportive e gli impegni conseguenti con budget limitati e per sopperire a questo occorre programmare e avere il coraggio di sostenere il programma anche nei momenti più difficili, quando magari i risultati non arrivano, e soprattutto tracciare un percorso che possa proseguire anche con cambi di guida tecnica o di qualche carica dirigenziale.



Sara di nuovo a Ricortola la prossima stagione?

Si sarò di nuovo a Ricortola



Sicuramente, con Romagnano, Filattierese e le forti versiliesi sarà una Seconda di alto livello. In che lato della classifica vedremo il Ricortola?

Lavoreremo per poter ambire a traguardi importanti però, come giustamente evidenzi, potrebbe alzarsi il livello tecnico del campionato e quindi sarà importante tenere i piedi ben saldi a terra. Ripartiamo da quanto fatto nella scorsa stagione quindi il primo pensiero va all’allontanamento dalle zone pericolose. La prossima settimana inizieremo i colloqui con staff e giocatori e vedremo da quali base costruire il nuovo Ricortola.