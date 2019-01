Seconda Categoria, resoconto della prima di ritorno

Tutto immutato al vertice, vincono ancora le due capoliste

Seconda Categoria - Lo Sporting Pietrasanta centra la sesta vittoria esterna, le ultime due entrambe in campo avverso. dopo Filattiera, Ciro Capuano e compagni con lo stesso risultato tornano da Podenzana con i tre punti che permettono al club versiliese di rimanere in testa al girone in compagnia del Corsanico. La seconda trasferta in terra di Lunigiana, nonostante l’ottima prova dei locali, ha certificato però le potenzialità del team di mister Gabriele Mazzei, concreto e cinico allo stesso tempo. L’altra capolista Corsanico tiene testa ai rivali di Pietrasanta, mettendo a referto il sesto successo casalingo contro un mai domo Cerreto, blucerchiati sempre alle prese con la precaria posizione di classifica. Gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia, dopo l’ottimo test interno, sono di scena al “Raffi” di Romagnano per la prima sfida dell’anno. Nella griglia dei play off si fanno largo, oltre al citato Romagnano, il Lido e la sorprendente Stella Rossa: i versiliesi di mister Fabrizio Monga collezionano il terzo successo consecutivo e riescono a superare nel finale un buon Filvilla, aumentando il divario (+7) sulla ripescata formazione pisana, quinta forza del girone. La vera sorpresa è stata l’ennesima sconfitta consecutiva (terza) dei medicei di mister Aldo Poggi alla mitica “Fossa dei Leoni” contro un pratico Atletico Carrara, il team di Sergio Bigarani smarca il quarto successo su cinque gare scavalcando proprio i luniginesi. Ora i neroazzurri sono a contatto con il girone degli spareggi, preciso obiettivo del club di Carrara.



Nella media e bassa classifica stagnano le sei sorelle della Lunigiana, guadagna tre punti vitali solo il Mulazzo che passa a Filattiera al termine di uno spettacolare derby. I rossoblu di mister Fabio Bellotti escono dal periodo nero, durato ben cinque giornate, e bissano la vittoria della prima giornata di campionato, relegando i “cugini” di mister Tiziano Cassiani al terzultimo posto della graduatoria in piena zona per non retrocedere.



Si fermano Monzone, Monti e Filvilla. I granata di Luciano Guelfi, penalizzati da una rocambolesca autorete, cedono l’intera posta ai pisani della Stella Rossa, restituendo con la stessa moneta la gara dell’andata. Il Monti di Andrea Bartolini, gravato l’inferiorità numerica iniziale (espulsione del giovane portiere Gerali), non è riuscito a tener testa all’accreditato Romagnano. Battuta d’arresto dei dragoni di Andrea Caldi dopo una mini striscia positiva di tre partite. I “veneliesi” dopo lo scivolone interno saranno impegnati seriamente nella strapaesana di Fivizzano.



Infine la partita dell’ennesima “ultima spiaggia” tra la Fortis e i neroverdi di Ricortola è terminata senza vincitori, tutto è rimasto, come il distacco con la terzultima compagine Filattierese sempre distante quattro lunghezze. Novità dal club massese che in settimana ha provveduto a cambiare la conduzione tecnica.