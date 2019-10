Seconda Categoria, resoconto della III giornata

Seconda Categoria - In Seconda Categoria le fuggitive sono rimaste due, la Fortis e il Romagnano, entrambe alla terza vittoria consecutiva. L’Attuoni perde lo scontro diretto a Camaiore e scivola in terza fila. A ridosso delle due di vertice troviamo tre squadre Monzone, Lido e Sporting Viareggio, tutte vittoriose negli impegni interni. Il Lido di mister Fabrizio Monga nel replay contro il Ricortola ha la meglio, riscattando la sconfitta di coppa con il punto di Biagini. Il Monzone di Rossano Brizzi continua a fare bene rimanda battuto il San Macario con tre schiaffi (sigilli di Cecconi, Mastrini e Mastorci) e secondo posto in classifica. Successo anche per la matricola Sporting Viareggio che mette a referto il secondo successo interno contro il fanalino Barbarasco, la posizione di classifica comincia a preoccupare. Da segnalare il primo acuto stagionale dei "dragoni" del Monti che strapazzano i lucchesi dello Sporting Massarosa, dopo la recente sagra del fungo al “Don Bosco” è arrivata quella del gol: apre la goleada Giromini, segue la doppietta di Salku (inizio e fine partita), Coraci, Borghetti, un'autorete. Mentre l’Atletico Podenzana vede sfumare la vittoria nel finale contro un mai domo Atletico Carrara, è sempre notte fonda per le altre due lunigianesi Fivizzanese e Filattierese. Per i medicei sconfitta di misura in versilia contro il risuscitato Sporting Forte dei Marmi, mentre la Filattierese rimedia un poker di gol dalla capolista Romagnano e la terza sconfitta consecutiva.