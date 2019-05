Seconda Categoria, resoconto del torneo

Corsanico e Romagnano sfida infinita, si giocheranno tutto ai playoff. Sorridono Ricortola e Filattierese. Play out: Monti e Mulazzo esame in terra pisana

Seconda Categoria - Siamo arrivati al termine del campionato di Seconda Categoria. Riavvolgendo il nastro della stagione i ventilati pronostici per la vittoria finale sono stati rispettati, con lo Sporting Pietrasanta del presidente Serafino Coluccini che ha messo dominato il secondo campionato consecutivo. Dopo una prima parte di torneo equilibrata con una bella bagarre con Romagnano e Corsanico, i versiliesi con la terza giornata di ritorno si lanciano nella grande fuga: il Corsanico, capoclassifica con due punti sui versiliesi prende cinque schiaffi in quel di Monti, mentre il team di mister Gabriele Mazzei liquida la pratica interna con la Stella Rossa e balza in vetta. Da quel 27 gennaio i punti di margine sulle inseguitrici sono arrivati ad essere di ben undici. Poi nel finale di campionato, dopo aver raggiunto la matematica promozione, Tosi & soci “rallentano” la corsa raccogliendo solo due punti nelle ultime tre gare.



Agli spareggi, causa forbice, solo le altre due sul podio Corsanico e Romagnano (foto) che accedono direttamente alla finale, in campo neutro. Buono il campionato del Romagnano che, rinnovato per nove undicesimi e nonostante diverse traversie dovute ad infortuni vari a pedine basilari, ha messo in mostra il miglior reparto offensivo del girone (69 centri a referto) e il maggior numero di vittorie tra le mura amiche (11), oltre un buon cammino in coppa di categoria. I ragazzi di Alberti cercheranno di raggiungere i versiliesi in prima categoria attraverso la porta di servizio.



A ridosso delle prime hanno risposto presente il Lido di Camaiore e l’Atletico Carrara che hanno visto svanire i loro sforzi durati quasi tutto il torneo, il premio dei play off è stato cancellato dalla forbice, ma non ha tolto i valori che queste due compagini hanno manifestato.



Sotto al gironcino dei play off, il centro classifica è interamente nelle mani delle cinque “sorelle” lunigianesi, Atletico Podenzana (ottimo approccio al torneo al primo anno), Monzone (girone di ritorno da incorniciare), Fivizzanese (partita con molte ambizioni si è ripresa a metà del girone di ritorno).



Per Filvilla e Filattierese, il loro obiettivo iniziale non era quello di salvarsi nelle ultime giornate, ha pesato non poco l’altalenante rendimento, soprattutto per i gialloverdi del subentrato mister Tiziano Cassiani: per loro 15 sconfitte (sette in casa e otto in esterna), seguite dagli otto stop casalinghi dei gialloneri.

Chi ha fatto il vero “miracolo” sono stati i nero verdi del Ricortola, la baby compagine passata nelle mani dell’esperto Rossano Brizzi dopo la secca sconfitta a Castelfranco di Sotto (6° giornata di ritorno) contro i pisani della stella Rossa ha collezionato una invidiabile tabella, farcita di otto acuti e un pirotecnico pareggio di Bargecchia, questo tipo di “salvezza” sul campo vale come una promozione.



Per quanto riguarda i playout, nelle sabbie mobili sono sprofondate Mulazzo e Monti che come terzultima e penultima affronteranno, con un solo risultato su tre, rispettivamente Stella Rossa e Fortis Camaiore

Da segnalare i molti cambi della conduzione tecnica a campionato in corso e nel finale di stagione per i seguenti sodalizi: Filattierese (da Bambini e Cassiani), Fortis Camaiore (da Orsetti a Palmerini), Ricortola (da Bertelloni P. a Brizzi), Monti (da Bartolini a Della Zoppa), Mulazzo (da Bellotti alla coppia Piastri-Ghelfi) infine nel Cerreto nelle ultime due partite senza allenatore per le dimissioni di E. Bertelloni.