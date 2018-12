Seconda Categoria, rallenta la capolista Pietrasanta raggiunta dal Corsanico

Le inseguitrici Romagnano e Fivizzanese non si fanno male. Bene le Filattierese che con 6 punti nelle ultime 3 gare esce dalla crisi

Seconda Categoria - A due turni dal termine del girone di andata e ad uno per chiudere l’anno solare si è registrato l’aggancio in vetta del Corsanico sulla corazzata Sporting Pietrasanta mentre le più vicine inseguitrici Romagnano e Fivizzanese impattano nel loro impegno, lasciando altri due punti alle due compagini in fuga. La formazione di mister Paolo Alberti scivola a tre punti di distacco mentre i medicei rimangono a meno cinque dagli amaranto e a meno otto dalle due di vertice, ma sono già concentrati per il big-match prossimo dove al comunale salirà la neo capolista Corsaniio. Rimane nel girone dei play off il Lido di Camaiore che aggancia i fivizzanesi nella zona di prestigio.



Tornano a sorridere, tranne il Mulazzo, le squadre della lunigiana. L’unica vittoria in trasferta l’ha piazzata il Filvilla in casa del Cerreto, a segno con il talentuoso De Negri, riscattando in parte il brutto momento che attraversava la squadra, due punti in sei partite compresa l’eliminazione dalla coppa di categoria. Tre pesanti punti che permettono al club di mister Andrea Albareni di uscire dal girone dei play out e “guardare”, dopo l’innesto dei nuovi arrivati, con fiducia al proseguio del campionato.



Torna alla vittoria il Monti di mister Andrea Bartolini: i dragoni con un Salku nel motore piegano nettamente le resistenze della sorpresa Stella Rossa. Come i cugini del Filvilla l’icona Andrea Caldi e compagni si allontanano dalla griglia della zona di pericolo, rimandando il tutto alla prossima domenica nell’atteso derby in casa del fratello Luca.



Non riesce a riscattare la sconfitta interna con il Lido il Monzone di mister Luciano Guelfi che non sfrutta al meglio il doppio turno casalingo. Per i granata il punto acquisito sul campo nel derby con la rivelazione Atletico Podenzana serve per restare fuori dal girone per non retrocedere.



Lascia il penultimo posto la Filattierese di mister Tiziano Cassiani: nello scontro diretto di bassa classifica ci ha pensato Petazzoni con una doppietta in rimonta. Successo che fa cambiare marcia al club lunigianese con il fermo obiettivo di togliersi dai fondali del girone. I nuovi innesti del mercato di dicembre con giocatori di esperienza come Tornaboni (foto) e Trapani hanno subito cambiato la mentalità dei gialloverdi che sono usciti, con 6 punti nelle ultime tre partite, dalla crisi che li ha colpito durante tutto il girone di andata. Decisivo sarà il prossimo scontro diretto in casa del Ricortola e poi la pausa natalizia per ricaricare ulteriormente le batterie.