Seconda Categoria, presentiamo il progetto Filattierese

Seconda Categoria - A giorni si conoscerà il nuovo girone di Seconda Categoria nel quale la nuova Filattierese sarà nuovamente ai nastri di partenza. I lunigianesi di Filattiera, da anni abbonati alla categoria, ripartono con diverse novità e obiettivi ben precisi. In primis sulla panchina dei gialloverdi è arrivato un lunigianese d.o.c. come Alessandro Maurelli dopo diversi trascorsi in varie categorie della Toscana in società come Camaiore, Fivizzanese, Marina la Portuale (Eccellenza come secondo di Gassani) e Torrelaghese, in Prima Categoria la stagione scorsa.



In assoluta sintonia con il neo mister ha già iniziato a lavorare da diversi mesi la nuova area tecnica e organizzativa della quale fanno parte Franco Ciampini, Giorgio Bortolasi, Giovanni Caldi, Andrea Malatesta e Franco Giumelli. Per quanto riguarda la squadra la bella notizia è che la vecchia guardia, Roberto Mori (22 centri lo scorso anno), Davide Bellini (7) e Riccardo Pettazzoni (12) per citarne alcuni, è rimasta, “sposando” il nuovo progetto. Il club lunigianese ha ufficializzato i nuovi che vestiranno la casacca giallo verde: sono i difensori Luca Manfredi (foto) dai Diavoli Neri di Gorfigliano, Manuel Surace dal Mulazzo, il centrocampista Lorenzo Mosti dall’Atletico Podenzana, l’esterno Alessio Bellacci (classe 2000) dalla Pontremolese e il portiere Francesco Zannoni del Filvilla.



“L’obiettivo principale - accomuna il neo tecnico Maurelli – è quello di migliorare la scorsa stagione, inizieremo un nuovo percorso con una squadra giovane (età media di 23 anni circa) due anni in meno della passata stagione. Un progetto triennale importantissimo che dovrà riportare la Filattierese nelle posizioni nobili del campionato. Torneo che si dimostrerà come sempre uno dei più difficili, noi abbiamo anche i derby molto sentiti che portano via energie e punti, cercheremo di amalgamare in fretta i “vecchi” e i nuovi per farci trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. Vogliamo raggiungere quanto prima una salvezza diretta senza eccessive sofferenze, visto che tutte le compagini si sono attrezzate. Dopo quel traguardo tutto quello che verrà in più sarà certamente una efficace iniezione fondamentale per la nostra base, per programmare con serenità il nostro futuro”.