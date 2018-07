Seconda Categoria, presentiamo il campionato

La Lunigiana fa la parte del leone con sette partecipanti. Trasatti (Fivizzanese): “Siamo pienamente soddisfatti del nostro mercato...”

Seconda Categoria - Sarà un torneo entusiasmante con tante squadre top e un livello molto alto. Stiamo parlando della Seconda Categoria Girone A nel quale le squadre della Lunigiana saranno ben sette, le cinque dello scorso campionato, quali Filattierese, Filvilla, Fivizzanese, Monti e Monzone, ampliate dalle neo promosse Atletico Podenzana e dal Mulazzo. Tre storiche e consuete società per i comuni di Carrara e Massa cioè l’Atletico Carrara dei Marmi, i nero verdi del Ricortola e il Romagnano retrocesso dalla prima, più l’ultima ammessa Cerreto del comune di Montignoso. Scendendo dalle colline al litorale troviamo le rappresentanti della versilia Corsanico, Lido di Camaiore, Atletico Forte dei Marmi e Sporting Pietrasanta, mentre l’Unione Quiesa Massaciuccoli e Fortis Camaiore sono le altre due che costituiscono il territorio lucchese. Infine per la provincia pisana è presente il Migliarino Vecchiano.



Le società sono diciotto, due in più del regolare campionato a sedici squadre: in questi giorni il comitato regionale di competenza diramerà il girone in forma ufficiale, quindi due club faranno parte dei limitrofi gironi B e C. Per una questione logistica la più indicata ad emigrare sarà la pisana Migliarino Vecchiano ma non è detto che ci possano essere sorprese.



Di seguito le parole del direttore sportivo della Fivizzanese Cristiano Trasatti:



”Siamo pienamente soddisfatti del nostro mercato anche se mancano uno o forse due tasselli per completare la rosa. Pensiamo di avere un buon organico e di riuscire a confermare il livello dello scorso anno. Abbiamo piena fiducia del neo mister Aldo Poggi, speriamo che porti l’entusiasmo e la passione per il calcio, credenziali importanti che ha dimostrato nei primi contatti con la società. Il nostro obiettivo è quello di lottare per riproporci nel girone degli spareggi play off, anche se visti le squadre e i giocatori che si sono accasati in questo torneo sarà una bella impresa. Il campionato si presenta non per niente facile, anzi ai nastri di partenza abbiamo alcune società di blasone, il Romagnano che vorrà sicuramente tornare nel campionato di Prima, così come lo Sporting Pietrasanta che nei prossimi campionati nutre le ambizioni di arrivare a sfiorare i professionisti, quindi candidate alla vittoria finale. Tra le favorite anche l’Atletico Forte dei Marmi che lotterà per riprovare la scalata ai vertici della classifica e la cugina Filattierse dove è approdato il patron del calcio lunigianese Pietro Brizzi che di sicuro ambisce a posizioni di alta quota. Da non sottovalutare il Filvilla che si è molto rinforzato con giovani di sicuro valore miscelati da elementi di navigata esperienza nella categoria. Se sarà nel nostro girone anche il Corsanico, che ha fatto acquisti di ottimo livello, lo inserisco nei piani alti della classifica. Noi con l’apporto del nostro pubblico cercheremo di disputare una stagione all’altezza della nostra piazza, quanto meno nobile come quella dello scorso anno, dove siamo arrivati in quinta posizione”.



Nella foto lo staff dirigenziale della Fivizzanese, presieduta da Maurizio Cardellini (secondo con la camicia bianca)