Seconda Categoria, presentazione della XX giornata

A quasi due terzi di campionato il Girone A si appresta a vivere l’ennesima giornata determinante

Seconda Categoria - A quasi due terzi di campionato, il girone di Seconda Categoria si appresta a vivere l’ennesima giornata determinante. Cominciamo dalla corazzata di Pietrasanta, dopo l’ultimo turno si è confermata squadra da battere mostrando i suoi invidiabili numeri alle rispettive avversarie: uno score come tredici vittorie, cinque pareggi una sola sconfitta (quella di Romagnano), 38 centri e solo 8 gol subiti. Allo stadio XIX Settembre scende il Filvilla, i lunigianesi fuori casa hanno espresso il meglio del loro repertorio con cinque successi, quindi il match in terra pietrasantina si preannuncia di alto livello.



La seconda forza del campionato Corsanico è attesa dall’insidiosa trasferta in versilia in casa del Lido di Camaiore, derby di vitale importanza: gli “orange” cercano il primato; la formazione di mister Fabrizio Monga vuole consolidare il posto play off. A scendere troviamo il Romagnano che nell’ultimo turno è ritornato alla vittoria dopo i due stop consecutivi. Gli amaranto salgono in quel di Monzone, i locali di mister Luciano Guelfi sono coinvolti nel girone per non retrocedere in compagnia dei cugini della Filattierese e del Cerreto. Per i granata la battuta d’arresto nel derby di Mulazzo ha complicato i piani, il delicato test contro il quotato Romagnano non è da fallire.



L’altra lunigianese Atletico Podenzana guida le compagini del territorio occupando l’ultimo posto utile della griglia dei play off. Riceve al “Panigaccio” la Stella Rossa che fuori casa è solita di sorprendenti blitz. Il club di mister Yuri Angeli è intenzionato a proteggere la preziosa posizione guadagnata e a respingere gli “attacchi” della vicinissima Atletico Carrara.



La triade Fivizzanese-Mulazzo-Monti è appaiata nel guado tra la zona play off e quella play out. Ha a calendario delicate verifiche: i medicei, risorti dopo il successo sul Lido, scendono in casa della Fortis, il club di Camaiore da quattro giornate macina punti in prospettiva salvezza diretta senza passare attraverso i play out; il Monti è chiamato ad un pronto riscatto, anche se non sarà facile nel fortino dell’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani, i carrarini ancora feriti dallo scivolone a Romagnano e sono intenzionati a riprendere l’ottimo cammino; altra insidiosa trasferta si preannuncia per i rosso blu del Mulazzo in casa del “fanalino” Ricortola, gli intenti del mister Fabio Bellotti sono quelli di muovere la classifica per non rischiare di essere risucchiati nella zona rossa. Per quanto riguarda i neroverdi, dopo il cambio della guida tecnica hanno racimolato solo due punti su quattro gare, bottino non sufficiente per poter nutrire le speranze di agganciare i lucchesi della Fortis, ancora distanti cinque lunghezze, con undici gare da disputare per la formazione di Rossano Brizzi tutto è ancora possibile.



Infine inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel la Filattierese di Tiziano Cassiani: il club giallo verde uscito indenne dal derby di Villafranca intende proseguire il momento positivo (due vittorie e un pareggio) per dare un senso alla stagione travagliata sin dall’inizio. I gialloverdi del bomber Davide Bellini ricevono la visita dei blu cerchiati del Cerreto, reduci dal successo interno contro i cugini del Monti, che sono attualmente coinvolti nel girone per non retrocedere. Il match alla “Selva” si preannuncia il primo spareggio di una lunga serie.



Programma gare, arbitro di domenica 10/2/2019 (inizio ore 15,00)



Atletico Carrara-Monti (“Fossa”, Nicholas Silvestri di Livorno)

Atl. Podenzana-Stella Polare (“Comunale”, Marco Di Spigno di Livorno)

Filattierese-Cerreto (“Selva”, Francesco Gravina di Viareggio)

Fortis Camaiore-Fivizzanese (Via fonda, Luca Covasin di Pisa)

Lido di Camaiore-Corsanico (“Benelli”, Lorenzo Ragusa di Livorno)

Monzone-Romagnano (“Giannetti”, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Ricortola-Mulazzo (“Comunale”, Marco Tornaiuolo di Pontedera)

Sp.Pietrasanta-Filvilla (Stadio Pedonese M.di Pietrasanta, Gianluca Noto di Pisa)