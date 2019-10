Seconda Categoria, presentazione della quinta giornata

Seconda Categoria - Il quinto turno dell’interessante torneo di Seconda propone il primo scontro al vertice tra due delle tre capo classifica, il match clou di giornata è in programma al “Benelli” di Lido di Camaiore tra i giallo blu di mister Fabrizio Monga e la vera rivelazione di questo inizio di stagione,il Monzone di Rossano Brizzi. L’altra capolista Romagnano dopo il nulla di fatto contro l’Atletico Carrara riceve la visita dell’ultima della classe Barbarasco, ancora all’asciutto di punti.



Nell’odierna giornata non ci sono derby in terra di Lunigiana. L’Atletico Podenzana, reduce dal primo stop stagionale di Fivizzano, ospita tra le proprie mura i lucchesi dello Sporting Bozzano Massarosa che sono ancorati al penultimo posto della graduatoria in piena zona play out. Il club di mister Yuri Angeli, se vuole ambire al girone dei play off, deve dare continuità alle proprie prove e dimenticare lo stop nel derby contro i medicei con un pronto riscatto.



La Fivizzanese tonificata dal successo nel derby con il Podenzana ha a disposizione il secondo confronto casalingo consecutivo, al Comunale salgono i nero azzurri dell’Atletico Carrara. Il team di mister Michele Dati è reduce dalla buona prestazione contro il Romagnano, imbattuta in questo inizio di campionato, ha già colpito in Lunigiana alla prima giornata in casa del Monti e pareggiato a Podenzana, quindi per mister “Condor” Marco Mencatelli una sfida da non sottovalutare, far valere il fattore campo sarebbe fondamentale, risalire gradatamente la classifica per posti più tranquilli è l’attuale obiettivo che si è prefissato il club mediceo.



Il Monti di Luigi Della Zoppa, tornato sconfitto dal derby di Filattiera, si è rimboccato le maniche. Nel derby della “Selva” di negativo c’è stato solo il risultato, in quanto alla prestazione sul campo nulla da dire. Oggi sale al “Don Bosco” la giovane compagine ma molto temibile Ricortola.



I gialloverdi di Filattiera scendono in Versilia ospiti dello Sporting Forte dei Marmi, per il club di mister Marco Picchi l’inizio del campionato non è dei più positivi. I neroazzurri versiliesi hanno collezionato una sola vittoria e tre stop, per loro urge trovare quanto prima la “quadra” per affrontare con serenità la stagione. La “truppa” di mister Alessandro Maurelli, rotto il ghiaccio con la vittoria di domenica scorsa, affronta la gara con il giusto ottimismo per portare a casa punti.



Per il Barbarasco di mister Dario Giorgi si prospetta una domenica molto complicata. L’insidiosa trasferta alla “Fossa” in casa della capo classifica Romagnano sulla carta appare proibitiva. I granata di Ruggeri & soci sono chiamati ad un super lavoro con l’intento di sbloccare la classifica, uscire con un risultato positivo sarebbe un bel passo in avanti.



Infine per gli avenzini dell’Attuoni ennesima trasferta piena di insidie a Viareggio contro lo Sporting che si sta rivelando squadra ostica per tutte, ancora imbattuta si è presentata nel nuovo campionato con due vittorie e due pareggi, entrambi i successi sono arrivati nel loro “fortino” del mitico “Basalari”.



Conclude l’elenco delle gare l’ex capolista Fortis Camaiore che riceve la visita dei lucchesi del San Macario, formazione posizionata appena sopra il girone pericoloso.



Programma gare, arbitro di domenica 13 ottobre 2019 (ore 15,30)



Atl.Podenzana-Sp. Bozzano (“Panigaccio”, GianLuca Noto di Pisa)

Fivizzanese-Atletico Carrara (Comunale, Francesco Castorina di Lucca)

Fortis-San Macario (Via Fonda, Alessandro Patenè di Carrara)

Lido di Camaiore-Monzone (“Benelli”,Francesco Dell’Agnello di Pontedera)

Monti-Ricortola (“Don Bosco”,Cristian Maltese di Lucca)

Romagnano-Barbarasco (“ Fossa”, Adrian Ursu di Lucca)

Sp.Forte dei Marmi-Filattierese (“Aliboni”,Andrea Pogginati di Livorno)

Sp. Viareggio 86-Attuoni Avenza (“Basalari, Davide Mento di Pisa)