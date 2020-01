Seconda Categoria, presentazione della prima di ritorno

Seconda Categoria - Riprende il campionato dopo la sosta natalizia con la prima giornata del girone di ritorno. Il calendario propone per le due capoliste Atletico Podenzana e Romagnano (foto) due insidiose esterne: il club del “panigaccio” è di scena all’Aliboni di Forte dei Marmi, ospite della matricola Sporting, e cercherà il quarto acuto esterno per mantenere il primato; il Romagnano sale al comunale di Fivizzano contro i "medicei" di mister Marco Mencatelli, i lunigianesi non vincono tra le proprie mura dal 27 ottobre, netto successo contro il lucchesi dello Sporting Bozzano, ma sono rinforzati dagli ultimi acquisti Scarpa e Tornaboni.



La coppia inseguitrice Lido-Monzone è anch'essa impegnata in trasferta: per i versiliesi impegno morbido al “Rontani” ospiti del nuovo fanalino del campionato Sp.Bozzano. Invece il team dell’ex Rossano Brizzi scenderà a Ricortola per di mantenere la seconda piazza (fischio d'inizio alle 18.30), il confronto contro il club di Alessandro Fini è tutt’altro che facile, i neroverdi sono in netta ripresa e reduci da tre successi consecutivi, quindi il match di Via delle Pinete si preannuncia assai interessante.



L'Atletico Carrara di Michele Dati è in serie positiva da tre turni e oggi alla Fossa con il Monti vuole consolidare il prezioso quinto posto; gli ospiti privi del punto di forza Bruno Salku, appiedato dal giudice sportivo, sono pronti alla battaglia per iniziare il 2020 con un risultato positivo.



In casa della Filattierese è suonata la campanella di allarme, dopo le due sconfitte consecutive i gialloverdi sono scivolati al penultimo posto del girone, in compagnia del San Macario: ricevono i viareggini dello Sporting che in tutta l’andata in trasferta non hanno mai vinto, cique pareggi e tre sconfitte.



Infine gli avenzini dell’Attuoni, tonificati dal netto successo di Bozzano, sono chiamati a dare continuità al buono stato di salute, dovrebbero aver recuperato diverse pedine chiave dello scacchiere. La trasferta in terra lucchese sul campo dell’ostico San Macario si preannuncia più che delicata.



Programma gare di domenica 5/1/2020 (ore 14,30)



Atletico Carrara-Mont i(“Fossa” Alessio Agostini di Lucca)

Filattierese-Sp.Viareggio (“Selva”,Nicholas Silvestri di Livorno)

Fivizzanese-Romagnano (Comunale, Alessio Fatticcioni di Carrara)

San Macario-Attuon i(S.Macario, Marco Tundo di Pisa)

Sp.Bozzano-Lido di Camaiore (“Rontani” Giacomo Di Legge di Pisa)

Sp.Forte dei Marmi-Atl.Podenzana (“Via Versilia”, Lorenzo Biagi di Pisa)



Ricortola-Monzone(Ricortola, ore 18,30, Simone Russo di Pisa)

Riposa: Fortis Camaiore