Seconda Categoria, presentazione della 22° giornata

Seconda Categoria - La capolista, dopo il recente testa coda contro i lucchesi dello Sporting Bozzano, scende alla Covetta ospite degli avenzini dell’Attuoni, fermi da due turni al terzultimo posto della classifica e in crisi di risultati. La leader del girone dovrà resistere agli attacchi di una squadra in debito con la fortuna e affamata di punti. Il tecnico di Gragnana Augusto Secchiari cerca di scuotere i suoi in vista del match con la prima della classe: “E' un periodo difficile, vuoi per la carenza di carattere che per assenze pesanti di pedine chiave. Ci vorrebbe una scossa come il cambio dell’allenatore per vedere se cambia qualcosa, come detto più volte al presidente. Ho l’impressione che la squadra si stia spegnendo, ho provato e proverò ancora a far capire che bisogna giocare da squadra operaia, non con la presunzione di voler giocare alla pari con chi ha più qualità. Se riusciamo a metterci in testa queste cose, che sono basilari per il calcio dilettanti, nelle rimanenti partite riusciremo a risalire la corrente. Sono pronto a farmi da parte ma ognuno deve farsi un esame di coscienza, mi son reso conto che per tanti perdere significa poco, non è nel mio carattere, questa situazione purtroppo mi amareggia parecchio”.



L’altra protagonista Atletico Podenzana se la deve vedere con neroverdi del Ricortola, il team di Alessandro Fini a piccoli passi ha trovato la quadra e nelle ultime gare si divertirà a pensare ad un posto ai play off. Partita dunque complicata per i panigacci che dovranno affrontare una squadra in salute sotto tutti i punti di vosta.



L’Atletico Carrara sempre in zona podio è impegnato nella durissima trasferta di Filattiera, i gialloverdi stanno lottando da tempo per uscire dal penultimo posto e domenica ad Aulla contro il Podenzama hanno dimostrato di esserci ancora. Il team di mister Dati vuole tornare a Carrara con un risultato positivo per rimanere in zona podio e continuare a sperare.



Stesso discorso per il Monzone di Rossano Brizzi che ospiterà per un derby di fuoco i cugini del Monti, i derby sono partire sempre senza pronostico e per i granata non sarà facile. Riprendersi quei punti lasciati per strada è l’intenzione del club di mister Luigi Della Zoppa, ossigeno che serve per la causa della salvezza diretta.



Infine esterna da non sbagliare per i medicei di Marco Mencatelli sul campo del fanalino di coda del torneo Sporting Bozzano, i lucchesi sono quasi condannati alla retrocessione diretta: ghiotta occasione per Tornaboni e compagni che con una vittoria farebbero un altro passo fondamentale verso la salvezza.



Programma gare, arbitro di domenica 16.2.2020 (ore 15,00)



Attuoni-Romagnano (“Paolo Deste”, Paride Frasca di Pisa)

Filattierese-Atletico Carrara (Selva, Luca Covassin di pisa)

Fortis-Sporting Viareggio (“Stirpe”, Federico Ghilardi Pole di Lucca)

Monzone-Monti (“Giannetti”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Ricortola-Atl.Podemzana (Ricortola, Marco Di Spigno di Livorno )

San Macario-Lido (S.Macario, Prashan Senevirtna di Pontedera )

Sp.Bozzano-Fivizzanese (“Rontani, Gianluca Noto di Pisa)

Riposa: Sporting Forte dei Marmi