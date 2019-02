Seconda Categoria, presentazione della 19° giornata

Fivizzanese, Trasatti: "Cercheremo di vender cara la pelle e di riprenderci i punti lasciati per strada"

Seconda Categoria - Non conosce sosta il duello a distanza tra le due squadre in vetta al girone. Il calendario nel quarto turno del girone di ritorno propone i versiliesi in casa della pericolante Ricortola, mentre l’ex capolista Corsanico riceve la visita dell’Atletico Podenzana. La compagine del “panigaccio”, attualmente al confine della zona play off, è propensa a colpire fuori casa, fattore che si è registrato in quattro occasioni. La quarta forza del girone Romagnano sta attraversano un periodo di crisi, fattore specialmente di risultati e non dell’ottimo volume di gioco che il club di mister Paolo Albereti esprime. Al “Raffi” è di scena una delle squadre più in forma del torneo quale l’Atletico Carrara dei Marmi (foto) che, dopo una partenza ad handicap da sette giornate, ha trovato la ”quadra” che ha portato il club di Carrara alla soglia del girone che conta. A ridosso della griglia degli spareggi, ma a tre punti dalla zona rossa, troviamo quasi tutte le “sorelle” lunigianesi. Quella messa meglio sembrerebbe il Monti, i dragoni di mister Andrea Bartolini, rivitalizzati dal successo sull’ex capolista Corsanico, fanno visita al Cerreto di mister Emiliano Bertelloni che hanno assoluto bisogno di punti per allontanarsi dalla palude per non retrocedere. La cugina Filvilla, dopo il blitz in casa del Monzone, si appresta ha disputare il secondo derby consecutivo, ospitando al “Bottero” la Filattierese, il club di mister Tiziano Cassiani tonificato dal successo contro i medicei è immischiato nei play out: la strapaesana ”storica” contro i gialloneri si presenta come test fondamentale per il proseguo della stagione. Le note dolenti arrivano da Fivizzano e Mulazzo. Per quanto concerne la situazione dei medicei, certificata la quinta sconfitta consecutiva, gli obiettivi sono mutati, il prossimo impegno si chiama Lido di Camaiore terza forza del girone.



"Il confronto contro i versiliesi – accomuna il d.s. Dott. Cristiano Trasatti – per i nostri colori è di vitale importanza, stiamo attraversando un periodo poco positivo, a mio avviso è una crisi di risultati. A Filattiera siamo usciti a testa alta, disputando una buon derby, ci siamo arresi al gol nel finale di Petazzoni, che tutto sommato non ha cancellato la nostra prestazione. Nel match con il Lido nonostante il perdurare dell’assenza della nostra stella Gassani, aggiunta dalla squalifica dell’attaccante Rubino, cercheremo di vender cara la pelle e di riprenderci i punti lasciati per strada nell’ultimo periodo".



Infine al “Calani” di Groppoli va in scena l’altro derby di giornata tra il Mulazzo e Monzone: le due compagini, entrambe sconfitte nell’ultimo turno, dovranno riprendere a fare punti, soprattutto i rosso blu di mister Fabio Bellotti che devono cancellare in fretta la debacle di Camaiore.



Programma gare, arbitro di domenica 3/2/2019(inizio ore 15,00)



Cerreto-Monti (“Ronchi”, Aurel Belmond Ndjondo di Pisa)

Corsanico-Atl. Podenzana (Le Colline, Leonardo Gini di Livorno )

Filvilla-Filattierese (“Bottero”, Simone Cremonini di Pisa)

Fivizzanese-Lido (“Comunale”, Giacomo Di Legge di Pisa)

Mulazzo- Monzone (“Calani”,Alessio Agostini di Lucca)

Stella Rossa-Fortis Camaiore (“ Castelfranco di Sotto”, Francesco Pucci di Carrara)

Ricortola-Sp. Pietrasanta (“Comunale”, Arli Veli di Pisa)

Romagnano-Alt. Carrara (“Raffi”, Simone Russo di Pisa)