Seconda Categoria, presentazione della 13° giornata

Capolista impegnata a Lido Di Camaiore. Al Raffi si gioca Romagnano-Fivizzanese

Seconda Categoria - La partitissima di giornata è quella in programma sul sintetico del “Benelli” di Lido di Camaiore tra i locali di mister Fabrizio Monga e la capolista Sporting Pietrasanta. In casa gialloblu, oltre l’arrivo dell’esterno Marco Cipollini dallo Sporting Pietrasnta, si è unito al Lido l’attaccante Riccardo Lucarini (98) dall’altro Pietrasanta calcio 1911.



Impegni casalinghi per Corsanico e Romagnano, con "attento" orecchio a quello che succede in Versilia. Le due inseguitrici per non perdere terreno dovranno espletare le due pratiche interne. Il Corsanico riceve al comunale di Bargecchia i lunigianesi del Mulazzo, che hanno disputato fin d’ora un dignitoso campionato, con la maggior parte dei punti conseguiti però nell’”aeroporto” del “Calani”. I rossoblu guidati dal buon tecnico Fabio Bellotti saliranno nelle colline lucchesi con l’intento di non essere la vittima predestinata ma di sfatare il tabù esterno dove il bomber Sebastian Baciu e compagni hanno raccolto solo un punto. Gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia, che presenteranno il nuovo arrivato bomber Lorenzo Alberti dall’Atletico Podenzana, sono determinati a rimanere a stretto contatto con la vetta.



Altra sfida di cartello è quella del “Raffi” di Romagnano dove i locali di Paolo Alberti, dopo la boccata d’ossigeno respirata a Mulazzo, sono concentrati a mantenere la tabella di marcia del loro progetto, che è quello di tallonare costantemente le prime due. La Fivizzanese in crisi di risultati è un cliente scomodo verrà al “Raffi” per riscattare gli ultimi due stop consecutivi e per rilanciare le proprie ambizioni.



Spicca il derby della Valle del Lucido tra i granata di mister Luciano Guelfi e la vera rivelazione di questo inizio di stagione, l’Atletico Podenzana. Il Monzone ha operato poche trattative, in uscita l’esterno Moisè ai cugini della Palleronese, in entrata il difensore Luca Francini dal Serricciolo e il centrocampista Davide Di Grottole dalla limitrofa liguria nelle file del Pegazzano. Per quanto riguarda gli ospiti ormai specialisti nei derby sono alla caccia del tris delle strapaesane fuori casa.



Macht che si presenta fondamentale per risalire la classifica per il Ricortola, ospite dell'Atletico Carrara. I neroverdi di Bertelloni in questi ultimi giorni di mercato hanno irrobustito l’organico perfezionando alcune trattative quali il difensore Vanni dal Romagnano, gli attaccanti Russo, rientro prestito dal Montignoso, il talentuoso attaccante Leonardo Petrocchi e il portiere Alessandro Belloni, entrambi dal Tirrenia. Per quanto riguarda le uscite da via delle Pinete il giovane portiere Ricci che si è accasato in terza categoria al Real Marina di Massa. Atletico Carrara che in entrata ha il forte attaccante/trequartista James Pucci, tornato dopo un periodo di studio dagli Stati Uniti.



Concludono il turno l’insidioso impegno del Filvilla, che presenterà i nuovi Andrea Fazzi (difensore) dal San Vitale Candia e il centrocampista con trascorsi nei professionisti Nicola Campinoti, in casa del Cerreto, i blucerchiati intenderanno riscattare la sconfitta subita nell’extra time contro la Stella Rossa. Infine match interni per le due lunigianesi Monti e Filattierese: i dragoni di mister Andrea Bartolini ospitano al “Don Bosco” la mina vagante del girone, la ripescata Stella Rossa; la Filattierese si gioca il primo spareggio per abbandonare la “maglia nera” del campionato e riceve alla “Selva” i lucchesi della Fortis, attuali compagni di viaggio con i lunigianesi, pensare che qualche mese fa Luisotti & soci disputavano la fase finale dei play off per salire di categoria.



Programma gare, arbitro di domenica 16/12/2018 (inizio ore 14,30)



Atletico Carrara-Ricortola (Comunale, Marco Buccheri di Pisa)

Cerreto-Filvilla (Ronchi, Christian Maltese di Lucca)

Corsanico-Mulazzo (“Le Colline”, Matteo Pupeschi di Pontedera)

Filattierese-Fortis Camaiore (“Selva”, Ivan Lotti di Empoli)

Lido di Camaiore-Sp. Pietrasanta (“Benelli” Simone Cecchi di Lucca)

Monti-Stella Rossa (“Don Bosco”, Lorenzo Passaglia di Lucca)

Monzone-Atl.Podenzana (“Giannetti”, Francesco D’Angelo di Pisa)

Romagnano-Fivizzanese (“Raffi” Luigi Marranchelli di Pisa)