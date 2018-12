Seconda Categoria, presentazione della 12° giornata

Romagnano sale a Mulazzo. Due derby da non perdere in Lunigiana. Il Ricortola attende il Corsanico

Seconda Categoria - Il campionato di Seconda Categoria, oggi al dodicesimo turno, si sta avvicinando al giro di boa. La capolista Sporting Pietrasanta, rinforzata da alcuni giovani di qualità come i centrocampisti Lorenzo Moschetti (00) dal Seravezza e Ibrahim Ture (98) dal Versilia, riceve allo stadio XIX settembre i dragoni del Monti, anch'essi rinforzati dal talentuoso Bruno Salku e decisi ad uscire dalle paludi dei play out.



L’immediata antagonista Corsanico è di scena in un campo “caldo” come quello del Ricortola, i neroverdi di mister Paolo Bertelloni, in attesa di finalizzare alcune trattative di mercato, devono invertire quanto prima la rotta e tornare al successo per non allontanarsi troppo dalla 11° posizione occupata dal Monti, distante 5 lunghezze.



Il Romagnano, tornato alla vittoria nel recente turno con la goleada sul Filvilla, sale al “Calani” con l’intento di non perdere di vista la coppia di vertice, il Mulazzo di mister Fabio Bellotti reduce dalla quarta sconfitta consecutiva esterna, presenta l’ultimo innesto di questa sessione di mercato: vestirà la casacca del Mulazzo il difensore Stefano De Angeli (foto), esperta icona del calcio lunigianese. L’affidabile regista del reparto difensivo dopo aver calcato tutti i campi della lunigiana e non, con trascorsi a Monti, Serricciolo, Fivizzano e Torrelaghese, sfiorando i “450” gettoni ufficiali in carriera, fa ritorno nella sua terra per aumentare il tasso tecnico dello specifico reparto.



I riflettori della giornata sono tutti puntati sui due derby lunigianesi: l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli, reduce da due “blitz” vincenti nelle precedenti strapaesane, riceve al “panigaccio” la cugina Filattierese. I locali che potranno schierare l’ultimo arrivato Manuel Magnani, portiere di spessore in uscita dalla Torrelaghese, l’attaccante Gionata Biagioni, ex Capezzano, i centrocampisti Andrea Viaggi e Alessio Gnoffo, entrambi ex Serricciolo, sono evidentemente rinforzati e vogliono i play off, distanti 3 punti. Occhio però a non sottovalutare la Filattierese che già domenica scorsa, con i nuovi acquisti Tornaboni, Trapani e Vegnuti, si sono imposti con un perentorio 3-0 sul Monzone.



Attesissimo è anche il match del “Bottero” dove si affrontano due compagini che nei recenti turni non hanno brillato, i medicei della Fivizzanese, usciti da due stop consecutivi e momentaneamente lontani 6 lunghezze dalla vetta, scendono a Villafranca per tornare a vincere. In casa dei gialloneri la situazione non è delle migliori, il team di mister Andrea Albareni è passato in poche partire dal girone play off a quello opposto, i gialloneri sono l’unico club che non ha mai colto un pareggio, dopo aver recuperato qualche pedina urge per Luca Caldi & soci iniziare a vincere davanti ai propri sostenitori, l’ultimo e unico acuto interno risale allo scorso 30 settembre contro il Monzone, ruolino insufficiente per il sodalizio villafranchese, partito con altri obiettivi.



Concludono il programma della giornata la trasferta dell’Atletico Carrara in casa dell’ultima della classe Fortis, match double face, l'insidiosa esterna del Cerreto in quel di Castelfranco di sotto, ospiti della rivelazione del girone Stella Rossa e il confronto casalingo del Monzone contro i versiliesi del Lido.



Programma gare, arbitro di domenica 9/12/2018(inizio ore 14,30)



Atl.Podenzana-Filattierese (“Comunale”, Francesco Pucci di Carrara)

Filvilla-Fivizzanese (“Bottero”, Francesco Gravina di Viareggio)

Stella Rossa-Cerreto (Castelfranco di Sotto, Gabriele Giusti di Livorno)

Fortis Camaiore-Atl.Carrara (Via fonda, Dario Alderighi di Empoli)

Monzone-Lido di Camaiore (“Giannetti”, Giovanni Mancini di Pistoia)

Mulazzo-Romagnano (“Calani”, Pasquale Riccio di Lucca)

Ricortola-Corsanico (Comunale, Francesco D’angelo di Pisa)

Sp. Pietrasanta-Monti (“XIX sett., Andrea Della Bartola di Pisa)