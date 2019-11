Seconda Categoria, presentazione dell´undicesima giornata

Seconda Categoria - L’avvincente campionato di Seconda Categoria si sta avvicinando al giro di boa, con l’ultimo recupero il girone è tornato regolare, al comando c’è la coppia Romagnano-Lido, ad inseguire a due lunghezze l’Atletico Podenzana, con altrettanti punti di divario un terzetto formato da Monzone, Atletico Carrara e Sporting Forte dei Marmi, le prime sei compagini della classifica sono racchiuse in quattro punti.



Il Romagnano tornato al “Raffi” dopo la bella e convincente prova nel terzo turno di coppa ospita i viareggini dello Sporting, con il deciso intento di conservare il primato. L’altra capo classifica Lido di mister Fabrizio Monga sale al "Quartieri" di Aulla per l’insidioso test contro l’Atletico Podenzana, terza forza solitaria del girone. Smaltita l’eliminazione in Coppa Toscana, le energie di Manuel Magnani e soci sono concentrate sul cammino in campionato, il team di mister passa da una leader all’altra in pochi giorni. Il fattore determinante dei lunigianesi è quello di calarsi nuovamente nel torneo che li vede protagonisti.



Sotto i riflettori spicca l’ennesimo derby in terra di Lunigiana, al comunale arrivano i cugini del Monzone, entrambe le due storiche compagini sono reduci da importanti i successi: per i medicei di marco Mencatelli contro il fanalino Barbarasco in trasferta, mentre per il club di mister Rossano Brizzi contro la capolista Romagnano, riscattando lo stop nella strapaesana a Podenzana. Derby delicato per entrambe: la Fivizzanese vuole allontanarsi dalla zona rossa, gli ospiti rimettere lo smalto delle prime giornate sia interne che esterne.



Non è da meno il derby in programma alla “Fossa dei Leoni” tra i neroazzurri di Michele Dati e l’Attuoni di Augusto Secchiari: gli avenzini sono reduci dalla rocambolesca sconfitta nel recupero con il Monti, dovranno riorganizzarsi numericamente visto l’ultima “strage” di giocatori appiedati dal giudice sportivo. I ragazzi di Dati stanno attraversando un ottimo periodo, tre vittorie consecutive che sono frutto di organizzazione tatica e grande determinazione. I pronostici oviamente pensono dalla parte dei padroni di casa ma i derby possono riservare sorprese inaspettate.



I dragoni del Monti, dopo la sofferta vittoria ad Avenza nel recupero di mercoledi, si sono affacciati nel centro classifica dove nel mirino c’è la zona dei play off. L’impegno casalingo contro il San Macario, sulla carta agevole, dovrebbe dare quella continuità di risultati che è stata spesso avara in questa prima parte di campionato.



La Filattierese staattraversando un periodo poco felice, i gialloverdi di mister Roberto Neri sono incappati nell’inaspettata e pesante sconfitta di San Macario e stagnano nella palude dei play out, dieci punti in compagnia con l’Attuoni, San Macario e gli avversari odierni del Ricortola. Per il Barbarasco di Dario Giorgi la situazione è drammatica, la sconfitta (decima della stagione) nel derby con la Fivizzanese ha “aggravato” la posizione dei granata, ancora a 0 ounti e a dieci lunghezze dal terzultimo posto. Oggi affrontano in campo esterno i compagni di “sventura” dello Sporting Bozzano, distanti due soli punti: dovrebbero avere la forza di sbloccarsi e fare il “colpaccio” che porterebbe al sorpasso dei lucchesi.



Programma gare, arbitro di domenica 24/11/2019 (ore 14,30)



Atl.Podenzana-Lido di Camaiore (“Quartieri” Aulla, Giovanni Macca di Pisa)

Atl.Carrara-Attuoni Avenza (“Fossa”, Simone Sarli di Pisa)

Filattierese-Ricortola (“Selva”, Prashan Seneviratna di Pontedera)

Fivizzanese-Monzone (“Comunale”, Matteo Toacchi di Livorno)

Monti-San Macario (“Don Bosco”, Nicolò Carnio di Pisa)

Romagnano-Sp.Viareggio (“Raffi”, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Sp.Bozzano-Barbarasco (“Rontani”, Luca Rosini di Livorno)

Sp.Forte dei Marmi-Fortis Camaiore (“Aliboni”, Francesco Gravina di Viareggio)