Seconda Categoria, presentazione 29° giornata

Volata finale per due posti play off

Seconda Categoria - Il penultimo turno dell’interessante campionato di Seconda Categoria è incentrato nel decretare chi andrà a far compagnia all’Atletico Forte dei Marmi e l'Atletico Carrara nel mini girone degli spareggi. Scongiurata per il momento la forbice dei nove punti sono coinvolte cinque squadre che sono tenute in vita dalla matematica, hanno un leggero vantaggio la Fortis Camaiore e la Fivizzanese con tre e due punti sul terzetto delle inseguitrici Corsanico, Filattierese e Monti (foto).



Il calendario della 29° tornata presenta il match-clou del comunale di Bargecchia tra il Corsanico e l’Atletico Forte, dalla sfida dei collinari potrebbe trarre vantaggio l’Atletico Carrara, terza forza del girone che riceve alla Fossa il Versilia Calcio. Identico match anche per la Fivizzanese che scende alla Renella per affrontare l’altra retrocessa Montignoso.



Il Corsanico senza dubbio è la squadra che ha le maggiori chance di approdare ai play off, davanti ci sono due match-chiave per questo finale di stagione, due eventuali successi e una classifica avulsa favorevole proietterebbe il club del D.g. Alessandro Crovara di disputare altre due partite per salire di categoria: gli ostacoli in questione si chiamano Atletico Forte e Fivizzanese.



Distacco di due punti dall’ingresso della griglia play off per il Monti di mister Nicola Bambini, come è per le dirette concorrenti anche per i dragoni i possibili sei punti nelle due gare con Migliarino e Ricortola potrebbero senza non bastare per rientrare nella zona oro.



L’ultimo derby in terra lunigianese del campionato è quello in programma al “Giannetti” di Monzone tra la formazione di mister Montani e i cugini della Filattierese, gara che memorizza pagine storiche di accanite strapaesane. Le motivazioni della sfida in riva al Lucido sono puramente riservate agli ospiti che, con una serie di combinazioni, possono sperare di rientrare nella griglia degli spareggi. Per i granata raggiunta la matematica salvezza diretta l'obiettivo è onorare la maglia e terminare il campionato tra le mura amiche con un risultato positivo.



Impegno casalingo per il Filvilla di mister Andrea Albareni che, abbandonata l’idea di entrare nei play off, intende chiudere l’altalenante finale di stagione con i tre punti davanti ai propri sostenitori contro l’Unione Quiesa Massaciuccoli.



Programma gare, arbitro di domenica 29 aprile 2018 (ore 16,00)



Atletico Carrara-Versilia (“Fossa dei Leoni”, Giovanni Macca di Pisa)

Corsanico-Atletico Forte (“Bargecchia”, Simone Chiarelli di Carrara)

Filvilla-Unione Quiesa (“Bottero”, Piffanelli di Pontedera)

Migliarini-Monti (“Comunale”, Dario Alderighi di Empoli)

Monzone-Filattierese (“Giannetti”, Vincenzo Abbinante di Pisa)

Ricortola-Lido (“Comunale “, Edoardo Bo di Livorno)

Torrelaghese-Fortis Camaiore (“Rontani”, Lorenzo Guiducci di Empoli)

Un.Montignoso-Fivizzanese (“Del Freo”, Marco Tomaiuolo di Pontedera)