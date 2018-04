Seconda Categoria, presentazione 28esima giornata

Riaperta la caccia ai posti play off, la squadra campione della Torrelaghese arbitro degli scontri diretti

Seconda Categoria - A tre giornate dal termine dell’affascinante campionato la situazione per quanto riguarda i posti play off è leggermente cambiata, la penalizzazione di due punti comminata all’Atletico Carrara da parte della Procura Federale, ha riacceso le speranze di alcune squadre che dopo l’ultimo turno avevano abbandonato l’idea di poter entrare nella griglia degli spareggi. La formazione di mister Sergio Bigarani scivolata al terzo posto con 48 punti ha reintegrato ben quattro club. La Fortis quarta forza solitaria del girone vede diminuire il gap dai nero azzurri ora sceso a sei lunghezze, nel prossimo turno il team di mister Orsetti ospiterà i pisani del Migliarino, impegno sulla carta abbordabile. Si ravvivano le ambizioni delle tre “sorelle” lunigianesi Fivizzanese(41),Monti e Filattierese e i collinari del Corsanico a 39, tutte dentro alla quota della “forbice” come da regolamento, per il momento rimane fuori dai giochi solo il Filvilla settimo in classifica a 38 punti. La tredicesima giornata propone già il big-match in ottica piazzamento play off tra l’Atletico Carrara e i giallo neri del Filvilla, la squadra di Carrara scenderà in campo decisa a riprendersi quei punti necessari a rimanere al vertice fino al termine del torneo. Preso atto della sanzione inflitta ai colleghi dell’Atletico, quattro club cercheranno di rientrare nei giochi degli spareggi, la Fivizzanese che vanta la miglior posizione e classifica riceve al Comunale la visita dei versiliesi di mister Mazzei. Impegno con una percentuale ormai non più alta da parte dei giallo-viola di Cusini e compagni, test non impossibile per il team di Bertoli-Grandetti, dove le motivazioni dei medicei sono molto diverse dai prossimi ospiti. Le altre due lunigianesi Mointi e Filattierese in coabitazione con il Corsanico iniziano a intraprendere più di una possibilità nel partecipare alle partire che contano. I dragoni di mister Nicola Bambini nonostante un cammino altalenate si trovano in una posizione di assoluto prestigio, negli ultimi 270 minuti De Angeli & soci avranno a disposizione due incontri casalinghi su tre , quindi iniziare già con il Lido a conquistare i tre punti che serviranno senza dubbio a tonificare la classifica. La Filattierese uscita sconfitta allo scadere proprio con i cugini del Monti ricevono alla”Selva” il Ricortola di mister Paolo Bertelloni reduci dal nulla di fatto interno contro la rivelazione del torneo Atletico Forte, l’intento del sodalizio guidato dall’esperto Luigi Della Zoppa è quello di terminare la stagione con il miglior piazzamento possibile. Ad avere un percorso non per niente agevole è il Corsanico di mister Della Latta, nei rimanenti impegni gli “orange” avranno due veri scontri diretti, dopo la trasferta a Quiesa, al Comunale di Bargecchia salgono i versiliesi del l’Atletico Forte, per chiudere infine il campionato a Fivizzano. Per le rimanenti compagini della lunigiana Filvilla e Monzone si prospetta un finale di campionato al quanto interessante, i giallo neri di mister Andrea Albareni saranno di scena alla “Fossa” con l’obiettivo di uscire indenni dal mitico rettangolo. Per i granata di mister Christian Montani si profila una finale di torneo non proprio favorevole,il calendario propone l’insidiosa trasferta in casa dell’Atletico Forte, seguito dal derby casalingo con la Filattierese e l’ultima giornata a Camaiore contro la Fortis, dunque per non essere risucchiati dall’Unione Montignso,Moisè e compagni sono chiamati a mettere in cascina punti di vitale impoortanza.







Programma gare, arbitro di domenica 22/4/2018 (ore 16,00)

Un.Quiesa-Corsanico(“Bianchi”, Cosimo Puccini di Livorno)

Atletico Carrara-Filvilla(“Fossa”,Arli Veli di Pisa)

Monti-Lido di Camaiore(“Don Bosco”, Leonardo Merlicco di Livorno)

Fortis Camaiore-Migliarino(“Via Fonda”, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Atl.Forte-Monzone(“Via Versilia”, Artil Macovilla di Pisa)

Filattierese-Ricortola(“Selva”, Dario Alderighi di Empoli)

Fivizzanese-Torrelaghese(“Comunale”,Prashan Seneviratna di Pistoia)

Versilia-U.Montignoso (“La Pruniccia”,Vincenzo Abbinante di Pisa)