Seconda Categoria, presentazione 27° giornata

La “Forbice” condiziona i piazzamenti play off

Seconda Categoria - Ci sono ancora 360 minuti per decidere chi andra a giocarsi i play off. Da regolamento le squadre che dovrebbero disputarli sarebbero 4, ma in virtù della classifica e tenuto conto della “forbice “, a beneficiarne potrebbero essere 3: l'Atletico Carrara (49), il Forte Dei Marmi (49) e la Fivizzanese (40), ma quest'ultima è costretta a vincere perchè il distacco dalle due concorrenti è di 9 punti e con 10 sei out. A quattro turni dal termine rimangono fuori dai giochi la Filattierese (39) e la Fortis Camaiore (39), ma basta un risultato positivo e una frenata di quelle davanti per rientrare in pista. Sperano ancora il Corsanico (38) e il Filvilla (37).



Partendo dall'altro la giornata mette di fronte i nero azzurri di mister Sergio Bigarani (foto) alla “Renella” di Montignoso contro la formazione locale di mister Marcello Bongiorni, mentre l’Atletico Forte dei Marmi cercherà di sfruttare il buon momento sul difficile campo del Ricortola. La 27° giornata presenta a calendario due scontri diretti in ottica play off: il primo è di scena al comunale di Bargecchia tra i collinari (Corsanico) di mister Della Latta e i lunigianesi del Filvilla, entrambe hanno nel loro mirino la Fivizzanese. La pre partita in terra lucchese sarà pienamente improntata nel ricordo del loro presidente Bruno Palagi, prima del calcio d’inizio della gara con i lunigianersi del Filvilla verrà osservato un minuto di silenzio.



L’altro confronto è il derby del “Don Bosco” tra il Monti e i cugini della Filattierese: Cerutti & soci dopo la convincente prova contro il Lido nutrono ancora qualche piccola speranza di far parte del girone che conta. Per i dragoni di mister Nicola Bambini, dopo un girone di ritorno con alti e bassi, c’è l’occasione di risalire la corrente, chiudere il campionato con un piazzamento onorevole. Ma come è critto nell’antico libro delle sfide strapaesane in terra di lunigiana i verdetti dei derby, farciti dal puro campanilismo e dalle molteplici motivazioni incentivate da molti ex, sono sempre un’incognita.



Stessi obiettivi sono quelli del Lido di Camaiore che accoglierà al “Raffaelli” la Fortis Camaiore, collocata al quinto posto e per ora solo spettatrice dei giochi. Dovrebbero trascorrere una domenica più che tranquilla le squadre del confronto del “Giannetti” tra il Monzone e l’Unione Quiesa. Chiude il programma gare domenicale la trasferta del fanalino del girone Versilia Calcio in casa della squadra già campione Torrelaghese, "irrobustita" da diversi elementi della squadra Juniores



Programma gare, arbitro di domenica 15/04/2018 (ore 15,30)



Corsanico-Filvilla (“Bargecchia”, Mattia Perini di Pistoia)

Lido-Fortis Camaiore (“Raffaelli”, Enrik Lila di Lucca)

Migliarino Vecchiano-Fivizzanese (“Comunale”, Dario Latini di Empoli)

Monti-Filattierese (“Don Bosco”, Andrea Andreani di Carrara)

Monzone-Unione Quiesa (“Giannetti”, Matteo Trapani di Pisa)

Ricortola-Atletico Forte (“Comunale”, Luca A. Avelardi Di Livorno)

Torrelaghese-Versilia (“Rontani”, Lorenzo Passaglia di Lucca)

Un. Montignoso-Atl.Carrara (“Del Freo”, Marco Ferrari di Pisa)