Seconda Categoria, presentazione 26° giornata

Play off: inizia domenica un mini campionato di cinque partite, sette squadre per due posti.

Seconda Categoria - Andato in archivio il titolo regionale, il campionato di Seconda Categoria si appresta all’avvincente volata finale. I cinque turni rimanenti sono riservati ai sette club matematicamente in piena lotta per centrare i due posti ancora disponibili, preavvisando anche in questo contesto la terribile “forbice” dei nove punti potrebbe incombere su diverse squadre.



Rimanendo in tema di possibili qualificazioni, nella griglia degli spareggi l’11° turno di ritorno vede due scontri diretti: l’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani, intenta a consolidare il prezioso secondo posto, riceve la visita dei dragoni del Monti, lontano dieci lunghezze dai nero azzurri di Carrara ma per nulla rassegnati. L’altro scontro diretto riguarda la coppia Filattierese-Lido, entrambe appaiate in quarta fila. Per i giallo verdi di mister Luigi Della Zoppa da sfruttare al massimo il fattore campo e soprattutto dare continuità al buon stato di forma dei lunigianesi, reduci dalle convincenti prove contro l’Atletico Carrara e Fortis. Per i versiliesi di mister Fabrizio Monga urge fare punti anche fuori casa, se si vuole continuare a credere nei play off.



Atletico Forte, Corsanico e Fivizzanese, rispettivamente secondi e terze in graduatoria, alla ripresa del campionato hanno a calendario impegni tra le mura amiche. L’Atletico Forte di mister Vannoni intende rinforzare l’ottimo piazzamento, frutto di un entusiasmante girone di ritorno. Sul proprio sintetico di Via Versilia arriva il Migliarino Vecchiano, che nelle ultime giornate a totalizzato quei punti in chiave salvezza necessari per ripresentarsi anche la prossima stagione ai nastri di partenza. Il Corsanico sulla carta sembra avere il compito più agevole, scende in Versilia sul campo dell’ultima della classe, decisa a mantenere la nuova posizione di classifica. La Fivizzanese (nella foto Biasi) del dinamico presidente Maurizio Cardellini, entusiasta della terza piazza pur in coabitazione conquistata dai medicei, è concentrata nel dare una svolta alla buona stagione, lottare a denti stretti contro le agguerrite concorrenti per giocarsi tutte le carte a disposizione pur di raggiungere gli spareggi. Al comunale salgono i cugini del Monzone, da qualche partita già salvi, ma come è scritto nelle pagine storiche dei derby lunigianesi, sempre imprevedibili e ricchi di sorprese, il mister dei granata Christian Montani ambirebbe iniziare questo mini torneo di cinque finali con un successo, restituendo la sconfitta patita all’andata, Attuoni e compagni permettendo.



Non sono ancora fuori dai giochi il Filvilla e l’Unione Quiesa, matematicamente in corsa per accaparrarsi quei punti che portano al minimo obiettivo programmato alla vigilia del campionato. Sia i giallo neri di mister Andrea Albareni che quelli del team di Gionata Gori al momento sono fuori dalla bagarre dei play off, ma i 15 punti ancora a disposizione lasciano accesa nei due club la speranza spareggi.



Programma gare, arbitro di domenica 8 aprile 2018 (inizio ore 15,30)



Versilia-Corsanico (“La Pruniccia”, Marco Tundo di Pisa)

Filattierese-Lido di Camaiore (“Selva”, Matteo Damantino di Livorno)

Atl.Forte-Migliarino V. (“Via Versilia”, Andrea Ballotti di Pistoia)

Atl.Carrara-Monti (“Fossa”, Francesco Gravina di Viareggio)

Fivizzanese-Monzone (”Comunale”, Federico Cremone di Pisa)

Fortis-Ricortola (Via Fonda, Federico Baldelli di Pontedera)

Un.Quiesa-Torrelaghese (“Bianchi”, Pasquale Riccio di Lucca)

Filvilla-U.Montignoso (“Botterto”, Michele Ianniello di Lucca)