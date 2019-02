Seconda Categoria, presentazione 21° giornata

La capolista sale a Mulazzo, il Corsanico ospitano l’ostico Atletico Carrara

Seconda Categoria - Il sesto turno del campionato di Seconda Categoria si preannuncia assai interessante sotto tutti i profili. La capolista Sporting Pietrasanta sale al “Calani” di Groppoli dove incontrerà il Mulazzo (foto) di mister Fabio Bellotti per proteggere e consolidare il primato, mentre gli “orange” del Corsanico ricevono sul rettangolo di Bargecchia il temibile Atletico Carrara, intenzionato a riprendere la marcia interrotta qualche settimana fa.



A ridosso delle due big in piena zona playoff staziona la coppia Romagnano-Lido divisa da soli tre lunghezze. Il team di mister Paolo Alberti, dopo aver recuperato le pedine vitali dell’organico, è deciso a provare la rimonta sulle due la davanti. Al “Raffi” scende una Filattierese affamata di punti: da qualche partita il club di mister Tiziano Cassiani raccoglie i frutti di un buon lavoro (tre successi e un pareggio su quattro gare) e si presenta con un bel biglietto da visita.



Chi ha serie ambizioni di far parte della griglia degli spareggi post campionato è l’Atletico Podenzana che zitta zitta riesce a mantenere la prestigiosa posizione: il club del “panigaccio” sale al “Don Bosco” per l’attesa strapaesana ricca di ex contro i dragoni di mister Andrea Bartolini che saranno privi del loro punto di riferimento Bruno Salku.



L’altra sfida paesana e quella in programma al comunale di Fivizzano tra i medicei e i cugini del Monzone: il club del presidente Maurizio Cardellini dopo il buon pareggio in terra lucchese sembra aver messo alle spalle il lungo periodo negativo, la sfida interna contro i granata dovrebbe ridare la spinta giusta per riprendere la corsa ai posti play off. Il team di mister Luciano Guelfi è senza dubbio a caccia di quei punti per la causa salvezza diretta, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una gara ricca di emozioni.



Infine il Filvilla, uscito con tanto onore dalla partitissima di Pietrasanta ma senza nessun punto in mano, che si ripresenta davanti ai suoi sostenitori, ospitando l’ostico ex fanalino del girone Fortis Camaiore. Il club lucchese, sempre guidato dal fantasista Marzio Luisotti, è in serie positiva da cinque turni (tre pareggi e due convincenti successi) ed è sono determinato a centrare quanto prima l’obiettivo della salvezza. In casa giallonera sono convinti che nelle rimanenti dieci giornate, con tantissimi punti da conquistare e molto tempo a disposizioine, si arrivi in fondo per tagliare il traguardo dei play off.



Programma gare, arbitro di domenica 17/2/2019 (inizio ore 15,00)



Cerreto-Lidi di Camaiore (“Ronchi”, Leonardo Gini di Livorno)

Corsanico-Atletico Carrara (“Le Colline”, Niccolò Garnio di Livorno)

Filvilla-Fortis Camaiore (“Botterto”, Gabriele Giusti di Livorno)

Fivizzanese-Monzone (“Comunale”, Pablo Festa di Carrara)

Monti-Atl. Podenzana (“Don Bosco”, Francesco Bianco di Carrara)

Mulazzo-Sp.Pietrasanta (“Calani”, Lorenzo Ragusa di Livorno)

Stella Rossa-Ricortola (Castelfranco di Sotto, Pasquale Riccio di Livorno)

Romagnano Filattierese (“Raffi” ,Luca Alessandro Avelardi di Livorno)