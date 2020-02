Seconda Categoria, Podenzana e Monzone più vicine alla vetta

Seconda Categoria - Si è affollato il vertice della classifica del campionato di Seconda Categoria, approfittando del turno di riposo della capolista Romagnano, le tre antagoniste fanno punti e tornano sotto. Dall’Atletico Podenzana si attendeva un riscatto, dopo la caduta nel derby contro la Fivizzanese, e così è stato. Il club del “panigaccio” torna da Bozzano con tre punti che gli permettono di pressare a -1 la leader. Sotto di una lunghezza si è inserito il Monzone di Rossano Brizzi (foto) che rimanda battuto la rispettiva concorrente Lido di Camaiore, distanziandola così di otto punti e mettendola fuori dalla lotta per il titolo. I lunigianesi scavalcano i neroazzurri dell’Atletico fermati sul campo amico da una grande Fivizzanese, raggiunta solamente in ampia zona “Cesarini”. Atletico Carrara che, nonostante il pari, rimane ugualmente agganciata al carro delle prime.



La vera sorpresa del girone di ritorno sono i neroverdi di mister Alessandro Fini, al quarto risultato positivo, respingono le insidie dei dragoni del Monti i quali non sono riusciti a dare continuità alle recenti buone prestazioni. Per i “veneliesi” l’assenza del fantasista Bruno Salku sta pesando non poco, lo sfortunato scivolone di Ricortola ha nuovamente allontanato i dragoni da un eventuale piazzamento play off.



Da registrare ancora una domenica storta per gli avenzini dell’Attuoni. Per il team di mister Augusto Secchiari sono tre le sconfitte nelle prime cinque giornate del girone di ritorno. “Non nego che ci sono delle difficoltà -dichiara il tecnico di Gragnana - come si prospettava alla vigilia del campionato. Ma il problema che assilla da tempo la squadra sono le continue assenze di giocatori determinanti, come una girandola interminabile, ne rientra un paio e ne escono in tre. Da diverse gare non posso schierare mai la formazione che dia continuità di gioco e di rendimento, al completi o quasi la differenza si è vista, il gruppo ha mostrato carattere soprattutto nelle esterne in campi difficili. Nonostante tutto siamo sempre li a quattro punti dal San Macario e cinque della Fivizzanese, compagini sulle quali dobbiamo fare la corsa, domenica prossima il lucchesi andranno a Fivizzano, dove sarà dura portare via punti. A mio avviso i lunigianesi sono la squadra più in forma del girone. Ora abbiamo due gare sulla carta proibitive contro due club blasonati come il Lido, la prossima, e la capolista Romagnano, quella successiva in casa nostra, però sono fiducioso per il nostro cammino in campionato, a patto che rientrino i giocatori chiave. A rosa completa si vedrà un diverso Attuoni”.



Sembra non avere fine la crisi della Filattierese che ha incassato la quarta sconfitta da quando è iniziato il girone di ritorno, attualmente la matematica è ancora dalla parte dei gialloverdi, nelle nove rimanenti partire il club di mister Roberto Neri dovrà cercare di dare il massimo per evitare la “tremenda” scure degli spareggi.