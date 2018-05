Seconda Categoria, Pietro Rizzi alla Filattierese

L'ex patron della Pontremolese si veste di gialloverde. Cambia anche il presidente, non più Ghelfi ma Longinotti

Seconda Categoria - Un'entrata importante nella ambiziosa società di Seconda Categoria Filattierese. Dopo un anno dalle sue dimissioni da presidente della Pontremoese, l'uomo di calcio Pietro Rizzi non ha saputo dire di no e ha deciso di riscendere in campo. Non sarà presidente ma probabilmente direttore sportivo, anche se la sua carica ufficiale non è ancora stata decisa.



L'organigramma societario è ancora tutto da svelare, visto che ci saranno molti cambi: infatti con ogni probabilità dovrebbe abdicare anche il presidente Ghelfi, a causa problemi di lavoro. Al suo posto probabilmente un filattierese, il cui nome è Giorgio Longinotti, ma anche questa è una notizia non ancora ufficiale. Esce di scena anche il vicepresidente Leonardo Cervara che rimarrebbe in società ma occupandosi di mansioni meno operative. Come mister è stato riconfermato Luigi Della Zoppa che con Rizzi ha già cominciato a lavorare per formare una squadra da salto di categoria, con l'inserimento di 4/5 pedine di livello.