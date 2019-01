Seconda Categoria, ora a sorridere è lo Sporting Pietrasanta

Resoconto della terza giornata di ritorno

Seconda Categoria - Ennesimo cambio al vertice dell’avvincente campionato di Seconda Categoria dove Corsanico e Sporting Pietrasanta da diverse domeniche si scambiano i ruoli. I collinari perdono malamente il test d’esame in Lunigiana e perdono anche la vetta. Ora il comando è nelle mani dei versiliesi che hanno sbrigato la pratica interna contro i pisani della Stella Rossa. Le due big si incontreranno tra cinque giornate (9° giornata, 10 marzo prossimo), ma prima di quella data sono a calendario altri confronti chiave, dove sono coinvolte pure la altre due inseguitrici Romagnano e Lido di Camaiore.



La copertina della terza giornata è tutta del Monti che oltre ad aver fermato gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia conquistano tre punti di vitale importanza dopo una emozionante altalena di ottimi gol, da segnalare l’uomo-chiave del match del Don Bosco il “marziano” Bruno Salku, tre assist e una rete. Il pirotecnico successo dei dragoni proietta il team di mister Andrea Bartolini a tre punti dall’ingresso della griglia dei play off, posizione insperata al termine del tribolato girone di andata.



L’altra versiliese Lido rimanda battuto il Romagnano, infliggendo il secondo stop consecutivo al club di mister Paolo Alberti. I gialloblu di Fabrizio Monga riscattano nel migliore dei modi la sconfitta dell’andata e il recente scivolone di Mulazzo, attualmente la classifica per Ivo Bascherini & soci comincia a farsi interessante.



Nonostante la divisione della posta in palio con la pericolante Ricortola la compagine del “panigaccio” guadagna un punto in ottica play off ma viene raggiunto dai carrarini dell’Atletico di Sergio Bigarani, in serie positiva da sette turni. Il team di mister Yuri Angeli sta disputando un campionato di buon profilo al prossimo impegno è chiamato a difendere il quinto posto in casa del “ferito” Corsanico.



Risorge il Filvilla che torna dalla strapaesana di Monzone con tre punti, ossigeno vitale che riporta un po’ di sereno in casa giallo nero, il potenziale a disposizione del tecnico Andrea Albareni è di buona qualità, l’organico ritoccato dopo la sessione del mercato invernale garantisce di scalare la classifica per raggiungere il minimo obiettivo di inizio stagione, quello di disputare gli spareggi post campionato. Dopo il derby della Valle del Lucido, le “vespe” di Vincenzo Mandaliti sono pronte a pungere nuovamente nella seconda strapaesana consecutiva tra le proprie mura, ospitando i cugini di Filattiera.



A proposito di Filattiera, i gialloverdi di mister Tiziano Cassiani mettono a referto la seconda vittoria consecutiva, riscattando la sconfitta di misura dell’andata con una prestazione di rilievo. In virtù dei vitali tre punti, il club di Filattiera intravede la luce per uscire dal tunnel dei play out, con la testa concentrata al super derby in casa dei “storici rivali” del Filvilla.



Secondo pareggio in tre gare dei nero verdi del Ricortola, il buon punto ottenuto sul difficile campo di Podenzana ha riacceso le speranze del club massese, pari che posiziona il team di Rossano Brizzi all’ultimo posto della graduatoria del girone, dato che la concorrente Fortis ha incamerato i tre punti rifilando una cinquina ai lunigianesi del Mulazzo con successivo soropasso.