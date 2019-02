Seconda Categoria, oggi in campo per la 22°

Big match Sporting Pietrasanta-Romagnano

Seconda Categoria - Senza dubbio il piatto forte della settima giornata di Seconda Categoria è quello in programma allo stadio XIX settembre di Pietrasanta tra i locali capo classifica e il Romagnano. La compagine di mister Paolo Alberti, fresca semifinalista di coppa (battuto nei supplementari la temibile Tirrenia pisana), vuole un risultato positivo per cercare di riaprire i giochi e riavvicinarsi alla vetta.



Trasferta delicata per il Corsanico, seconda forza del girone, al "Giannetti" di Monzone, certificato Fortino della squadra di mister Luciano Guelfi. Per i collinari di Farnocchia è proibito sbagliare, per i rimaneggiati granata si prospetta una tappa importante per cercare di conquistare i tre punti in ottica salvezza diretta. Le altre due compagini dentro il girone play off, Lido e Podenzana, ospitano sul proprio campo l’Atletico Carrara di Bigarani e il temibile Mulazzo. L’atletico Podenzana di mister Yuri Angeli che, conserva gelosamente il quinto posto, è deciso a cancellare il poker subito all’andata, tanto rispetto per la formazione rossoblu che nell’ultimo turno ha rallentato la corsa niente meno che della prima della classe.



A metà classifica vediamo la Fivizzanese, in serie positiva da tre turni (una vittoria e due pareggi), che ancora in corsa per un posto nei play off deve vedersela con la pericolante Ricortola. L’atteso match di via delle Pinete ripropone l’ennesima chiave di svolta per il team di mister Rossano Brizzi.



Il secondo derby della giornata riguarda due squadre divise da soli due punti alla caccia di punti per riuscire a dare un senso alla stagione, Filattierese e Monti. I locali di mister Tiziano Cassiani devono riprendere il percorso che li ha visti protagonisti prima della sconfitta di Romagnano, per non rischiare di essere raggiunti o scavalcati. Gli ospiti di mister Andrea Bartolini contano di recuperare alcune pedine del tipo Bruno Salku e hanno voglia di allontanarsi quanto prima dalla zona pericolosa dei play ou. Nelle parti basse della classifica importante scontro salvezza tra Fortis Camaiore, squadra decimata dalle squalifiche, e Cerreto. I ragazzi di mister Emiliano Bertelloni devono a tutti i costi tornare da Camaiore con i tre punti per cercare di rimanere in corsa per la salvezza.



Programma gare, arbitro di domenica 24/2/2019 (inizio ore 15,00)



Atl. Podenzana-Mulazzo (“Comunale”, Matteo Particelli di Carrara)

Filattierese-Monti (“Selva”, Luigi Marranchelli di Pisa)

Fortis Camaiore-Cerreto (“Via Fonda, Matteo Cuppone di Pisa)

Lido-Atletico Carrara (“Benelli”, Lorenzo Calise di Piombino)

Monzone-Corsanico (“Giannetti”, Giacomo di Legge di Pisa)

Stella Rossa-Filvilla (Castelfranco di sotto, Francesco Nerozzi )

Ricortola-Fivizzanese (Comunale, Jonathan Grementieri di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Romagnano (XIX Settembre, Marco Tundo di Pisa)