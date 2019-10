Seconda Categoria, oggi il settimo turno

Seconda Categoria - La squadra leader del campionato Romagnano, dopo l’ottima prova in coppa con il meritato passaggio al terzo turno, si rituffa nel torneo che la vede “dominare” sulle agguerrite avversarie. Il club dell’esperto mister Paolo Alberti ospita sul neutro di Fossone gli avenzini dell’Attuoni. Un confronto replay dato che le due formazioni si erano incontrate nel primo turno di qualificazione di Coppa Toscana, fini con un pareggio (1-1) con la qualificazione di Matteo Costa (foto) e compagni. Per gli ospiti di Augusto Secchiari si prospetta una partita ad alto rischio, l’Attuoni ricordiamolo in questo inizio di campionato era partito con il piede giusto, la Fortis e Monzone avevano fermato la corsa del club di Avenza ma la grande prestazione contro il blasonato Lido ha riportato un pò di serenità.



A ridosso della regina del girone troviamo sei compagini nel giro di soli tra punti. Il Monzone di Rossano Brizzi scende al “Don Bosco” per l’infinito derby contro i dragoni di Lugi Della Zoppa, al momento ancora nelle retrovie della classifica. Sgranando la graduatoria in agguato c’è l’Atletico Podenzana, fresco del passaggio del turno in Coppa, che ospita il temibile Ricortola, in serie positiva da tre giornate. Ancora note negative per le altre tre “sorelle” Fivizzanese, Filattierese e Barbarasco: i medicei guidano il terzetto con una lunghezza sui gialloverdi di Roiberto Neri e quattro sul fanalino di coda del torneo Barbarasco. Il team di mister Marco Mencatelli staziona pericolosamente nel girone per non retrocedere, l’inatteso stop di San Macario ha intricato i programmi dei lunigianesi, attesi oggi dal pronto riscatto contro i lucchesi dello Sporting Bozzano. A Filattiera in questo periodo non ne và una per il verso giusto, i numeri della classifica parlano chiaro una sola vittoria e poi tutte sconfitte che relegano Mori & soci al terzultimo posto. I lunigianesi scendono a Carrara per il delicatissimo test contro gli imbattuti nero azzurri di "MrBomber" Dati. In ultimo il Barbarasco di mister Dario Giorgi non riesce ad uscire dalla crisi, persistono i numeri negativi, nonostante sul campo si sono evidenziati leggeri miglioramenti. I granata scendono in Versilia ospiti dei neroazzurri dello Sporting Forte dei Marmi, apparsi in netta ripresa dopo i recenti risultati positivi. Come gli altri campionati anche per la seconda categoria l’inizio delle ostilità è fissato per le 14,30.



Programma gare, arbitro di domenica 27/10/2019



Atletico Carrara-Filattierese (“Fossa”, Nicholas Siolvestri di Livorno)

Atl.Podenzana-Ricortola (Comunale, Edoardo Bo di Livorno)

Fivizzanese-Sp.Bozzano (“Comunale,Marco Buccheri di Pisa)

Lido di Camaiore-San Macario (“Benelli”,Federico Giacomelli di Pisa)

Monti-Monzone (“Don Bosco”, Adrian Ursu di Lucca)

Romagnano-Attuoni (“Fossone”,Alessandro Patane di Carrara)

Sp. Forte dei Marmi-Barbarasco (“Aliboni”, Cristian Bua di Pontederra )

Sp.Viareggio-Fortis Camaiore (“Basalari”, Prasman Seneviratna di Pontedera)