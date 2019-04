Seconda Categoria, occhi puntati su Cerreto-Romagnano

Rush finale per il secondo posto e per evitare i play out. Si gioca alle 16.00

Seconda Categoria - Il penultimo turno dell’avvincente campionato di seconda categoria presenta alcuni confronti da “dentro o fuori”, soprattutto nelle parti basse della classifica, dal fanalino Cerreto a quota 22 fino alla Stella Rossa appena fuori dal girone dei play out di un punto a quota 31.



Nella zona rossa la forbice non è presente mentre da qualche domenica in virtù di alcuni risultati a sorpresa ha sancito che al momento Corsanino e Romagnano appaiate al secondo posto viaggiano a + 12 sulla prima inseguitrice Lido di Camaiore e +16 sulla coppia Atletico Podenzana e Atletico Carrara.



Per il momento i riflettori sono puntati sui match Cerreto-Romagnano dove i blucerchiati, senza allenatore viste le dimissioni di Bertelloni, non sono ancora spacciati del tutto, con sei punti a disposizione possono ancora centrare l’obiettivo degli spareggi. Certo l’avversario di turno si chiama Romagnano, il team di Palo Alberti è in piena corsa per centrare la seconda piazza.



Salendo dalla sabbie mobili troviamo i dragoni del Monti scivolati in fondo alla classifica dopo una serie di risultati negativi, dove il loro campionato dipende dai due derby ravvicinati, il primo tra le mura amiche con i “rivali” del Filvilla seguito da quello in casa dei cugini del Mulazzo, le due eventuali vittorie nelle strapaesane non potrebbero servire ad evitare i play out alla truppa di mister Luigi Della Zoppa, i “veneliesi” faranno di tutto per raggiungere questo minimo traguardo, salvare parzialmente una stagione a dir poco tribolata, sperando anche nei passi falsi delle rispettive concorrenti.



Dopo il berby del Don Bosco un altro campo che scotta è quello della “Selva” di Filattiera dove a far visita ai gialloverdi arriva il Ricortola, squadra rivelazione dalla seconda parte del girone di ritorno, nelle ultime sette giornate ha collezionato sei vittorie e un pareggio. La classifica del club di mister Rossano Brizzi è ancora in pericolo, i locali di Tiziano Cassiani con un successo raggiungerebbero la salvezza sicura, andando a chiudere il torneo in casa dei neo campioni dello Sporting Pietrasanta senza ulteriore affanno.



In compagnia a quota 30 c’è il Mulazzo, lo stop interno contro il Corsanico ha complicato non poco i piani di mister Fabio Bellotti che per evitare gli spareggi per non retrocedere deve per forza maggiore incamerare più punti possibili nei due ultimi due match di fine torneo. I rossoblu scendono alla “Fossa” di Carrara contro un Atletico fuori dai play off e sicuro di ripresentarsi ai nastri di partenza anche il prossimo campionato, per poi chiudere la stagione tra le mura amiche contro i dragoni del Monti.

Salendo ancora la graduatoria stazionano altre tre lunigianesi come Filvilla, Monzone e Fivizzanese, separate da un solo punto. I medicei e i granata di Monzone sono appaiati a quota 37 ben lontani da pericoli, il Monzone chiuderà il torneo casalingo in riva al Lucido contro i versiliesi dello Sporting, al team di mister Luciano Guelfi basterà un punto per festeggiare la permanenza in categoria.



Identico contesto è per la truppa di Marcelo Velasquez che dovrà lottare a denti stretti il match in casa del lanciatissimo Corsanico, mentre per i gialloneri di Luca Caldi basterà non perdere in casa del Monti per certificare la salvezza matematica.



Le ultime due gare di campionato, come da comunicato Figc inizieranno alle ore 16.





Riportiamo la classifica aggiornata alla 28^a giornata: Sporting Pietrasanta 65, Corsanico e Romagnano 56, Lido di Camaiore 44, Atletico Podenzana e Atletico Carrara 40, Fivizzanese 37, Monzone 37, Filvilla 36, Filattierese 34, Stella Rossa 31, Mulazzo 30, Ricortola 30, Monti 27, Fortis Camaiore 26, Cerreto 22.