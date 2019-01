Seconda Categoria, Monti-Corsanico e Lido-Romagnano sfide d’alta quota

Presentazione della terza di ritorno

Seconda Categoria - La terza giornata dell’appassionante torneo di Seconda Categoria propone diversi scontri molto interessanti. La copertina dell’odierno turno è tutta dedicata ai due big-match che attendono la capolista Corsanico e l’inseguitrice Romagnano. L’ex leader Sporting Pietrasanta riceve la visita dei pisani della Stella Rossa; spiccano i due derby di Filattiera e Monzone in terra di Lunigiana; invece nella zona danger delicati test per Ricortola, Filattierese e Filvilla.



Dopo il successo con rispettivo primo posto i collinari del Corsanico salgono al Don Bosco di Monti da leader, consapevoli di avere il fiato sul collo della corazzata Sporting Pietrasanta. Gli orange sono determinati a uscire dal difficile campo dei dragoni con un risultato positivo. In casa del Monti, dopo il blitz a Fivizzano, Bruno Salku e compagni hanno dato inizio alla risalita della precaria classifica, appena sopra al girone dei play out.



Rimanendo nelle parti alte del girone è in programma il secondo scontro diretto tra la terza e quarta forza del campionato, entrambi i club reduci da brucianti sconfitte: il Romagnano sarà di scena in versilia in casa del Lido di mister Fabrizio Monga, match, non ancora decisivo per il vertice ma importante per la zona play off attualmente irraggiungibile dalle altre aspiranti concorrenti.



In virtù dell’impegno esterno del Corsanico i pietrasantini dello Sporting hanno a disposizione il secondo confronto interno consecutivo, dopo l’inatteso nulla di fatto con la Fortis, ospitano i pisani della Stella Rossa, compagine imprevedibile e non nuova a colpacci fuori casa (4).



La giornata odierna porta a tavola due piatti forti, i derby tra formazioni luniganesi. Si prospetta insidiosa la trasferta dei medicei alla “selva” di Filattiera contro il club di mister Tiziano Cassiani, al momento in piena lotta per uscire dalla griglia dei play out. La Fivizzanese, non ancora guarita dalla lunga crisi di risultati, deve capire se nutre ancora le speranze di inserirsi nuovamente nei play off, oppure se deve abbandonare anzitempo il primo obiettivo. L’altra strapaesana storica è quella in programma al “Giannetti” di Monzone tra i locali e il Filvilla, quest’ultimi scivolati in zona playout dopo i recenti altalenanti risultati.



Interessante la sfida alla "Fossa Dei Leoni" tra l'Atletico Carrara di Bigarani e il Cerreto di Bertelloni (foto). I marmiferi, in serie positiva da 6 domeniche, hanno ritrovato il ritmo degli scorsi anni, mentre i blucerchiati arrivano da due sconfitte e devono al più presto cambiare marcia per uscire quanto prima delle zone paludose della classifica. Da segnalare per i montignosini il ritorno il rosa dell'attaccante Frank Della Pina che dopo i primissimi allenamenti potrebbe partire dal primo minuto, viste le assenze del reparto offensivo.



Trasferta piena di rischi potrebbe essere quella del Mulazzo in casa del fanalino del girone Fortis, i lucchesi stanno lottando per allontanarsi dall’ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta.



Sfida in prospettiva play off per l’Atletico Podenzana che ospita al “panigaccio” la pericolante Ricortola, gli ospiti di mister Rossano Brizzi in stagione non hanno ancora vinto mentre i locali di Angeli se ne stanno sereni in quita posizione.



Programma gare, arbitro di domenica 27/1/2019 (inizio ore 15,00)



Atletico Carrara-Cerreto (“Fossa”, Dario Cinquini di Viareggio)

Atletico Podenzana-Ricortola (Comunale, Simone Russo di Pisa)

Filattierese-Fivizzanese (“Selva”, Alessio Agostini di Lucca)

Fortis Camaiore-Mulazzo (“Via Fonda”, Giovanni Macca di Pisa)

Lodo di Camaiore-Romagnano (“Benelli”, Carmelo Alaimo di Pisa)

Monti-Corsanico (“Don Bosco”, Danilo Barretta di Pistoia)

Monzone-Filvilla (“Giannetti”, Simone Chiarelli di Carrara)

Sporting Pietrasanta-Stella Rossa (XIX Settembre, Ivan Lotti di Empoli)