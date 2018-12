Seconda Categoria, mister Bambini: «Filattierese? L´addio di Rovere ci ha dato non pochi problemi»

E ancora: «I giocatori devono fare la differenza, soprattutto se sono giocatori di calibro»

Seconda Categoria - Dopo 10 anni consecutivi in molte panchine del comprensorio lunigianese e un inizio di stagione storto con la Filattierese, per la prima volta ha passato l'autunno senza squadra. Parliamo di mister Nicola Bambini che, contattato dalla nostra redazione, ci parla del campionato di Seconda Categoria, della Filattierese e del suo perido di inattività.



Mister siamo quasi arrivati alla fine del girone di andata di Seconda Categoria, che giudizio ti senti di dare al torneo? "Il campionato era stato presentato come difficile e cosi e' stato, vuoi per le squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria, vuoi per quelle che ci vogliono rimanere. Ne è venuto fuori un girone di ferro e al giro di boa la situazione rimane ancora molto incerta. Vedremo sicuramente un girone di ritorno combattuto, e secondo me con qualche sorpresa."



Con la Filattierese è andata male, una squadra costruita per fare bene ma che sta facendo tuttora fatica. Quali credi siano stati i principali problemi? "Una domanda scomoda e complicata... Saro' sincero, avevo stimoli a mille, mi sono sentito subito a mio agio. La squadra lavorava intensamente ed era decisa a prendersi un posticino nella top five. La scelta di Rovere di lasciare il calcio giocato ci ha dato non pochi problemi, soprattutto nello spogliatoio perche' ha una grossa personalita' e a noi serviva, parecchio.... Sono sempre stato abituato a lavorare sodo e vincere sul campo. Sulla carta, ahimè non si fanno risultati anche se hai a disposizione una rosa competitiva. Mi sono preso le mie responsabilita' dando le dimissioni, ma credo fermamente, perche' prima lo sono stato io, che i giocatori devono fare la differenza, soprattutto se sono giocatori di calibro. Nessuno me ne voglia, ma anche io sono stato apostrofato quando scendendo di categoria c'erano aspettative su di me. Il calcio e' questo, ad ognuno le proprie responsabilita..."



Come vedi la testa della classifica. Sarà una lotta a tre? "Sono tre corazzate e lo stanno dimostrando. Forse il Romagnano sta facendo un pò piu fatica ma conoscendo il mister, che stimo molto, lottera' con le unghie fino alla fine. Attenzione ad alcune sorprese per le altre posizioni. Qualcuno ha fatto investimenti nel mercato di riparazione. Se ingranano diventa lotta serrata per gli altri due posti. Con l'organico al completo la Fivizzanese e' una squadra che potrebbe venire fuori..."



Dopo tanti anni ti ritrovi a casa. Come si sta? Ti rivedremo in panchina? "Beh, mi fa uno strano effetto, abituato ad essere sempre sul campo di battaglia un po mi manca. Ma vedo sempre il lato positivo delle cose. Mi riposo, mi godo la famiglia, sicuramente se ci sara' l'opportunita' concreta non me la faro' scappare. Non importa dove o come, l'importante e' sapere di trovare un progetto serio e concreto".