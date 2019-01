Seconda Categoria, Lunigiana: bilancio nei derby delle sette sorelle

Atletico Podenzana, Fivizzanese e Mulazzo le regine del comprensorio

Seconda Categoria - LUNIGIANA- Con l’ultima strapaesana tra Monti e Mulazzo dell’ultima giornata del girone di andata sono terminati i ventun derby in terra di Lunigiana, a guidare la speciale classifica è la triade Atletico Podenzana-Fivizzanese-Mulazzo. Le tre formazioni hanno collezionato tre vittorie a testa, due pareggi e una sola sconfitta, per un totale di undici punti. Il Girone A, come sappiamo, è “numericamente comandato” dai club della Lunigiana con ben sette “sorelle”, quali Filvilla, Fivizzanese, Monzone, Monti, Podenzana, Mulazzo e Filattierese.



Per quanto riguarda la neo promossa Atletico Podenzana del tecnico Yuri Angeli, delle tre vittorie in esterna due sono le strapaesane, quelle di Villafranca e Fivizzano, mentre per i “medicei” (foto), attualmente non proprio brillanti, l’unico successo fuori casa è il derby di Monti disputato nella lontana seconda giornata, seguito dai successi interni contro la Filattierese e Mulazzo. Infine i mulazzesi di mister Fabio Bellotti, ripescati dalla Terza in virtù del terzo posto e dell’ottimo punteggio nella graduatoria di merito, hanno messo a referto tre successi ricchi di gol contro Filattierese, Podenzana e Filvilla.



A ridosso delle tre reginette, troviamo il Filvilla con otto punti, in virtù di due successi, uno tra le mura amiche e uno in casa della Filattierese, due pareggi e altrettante sconfitte. Al terzo posto si piazza il Monzone di mister Luciano Guelfi con una sola vittoria, quella ottenuta contro i dragoni del Monti, tre pareggi e due sconfitte. Nelle ultime posizioni, appaiate con 4 punti, la coppia Filattierese-Monti, il team giallo verde di mister Tiziano Cassiani ha collezionato un solo acuto, quello interno contro il Monzone, un solo pari e addirittura quattro sconfitte; per i “veneliesi” di mister Andrea Bartolini nei sei derby a disposizione nemmeno una vittoria, quattro i nulla di fatto e due sconfitte.



Riepiloghiamo nel dettaglio il cammino di ogni squadra con tutti i risultati nei derby e classifica finale.



Classifica: Atletico Podenzana 11, Fivizzanese 11, Mulazzo 11, Filvilla 8, Monzone 6, Filattierese 4, Monti 4.



Risultati:



(1° g. Mulazzo-Filattierese 3-1)

(2° g. Monti-Fivizzanese 0-3)

(3° Filvilla-Monzone 3-0, Fivizzanese-Filattierese 1-0)

(4° g. Filattierese-Filvilla 1-2, Monzone-Mulazzo 0-0)

(6° g. Atl. Podenzana-Monti 2-2, Monzone-Fivizzanese 1-1)

(7° g. Monti-Filattierese 2-2, Mulazzo-Atl. Podenzana 4-0)

(9° g. Filvilla-Atl.Podenzana 0-1, Fivizzanese-Mulazzo 2-1)

(10° g. Monzone-Monti 1-0,Mulazzo-Filvilla 3-.2)

(11° g. Filattierese-Monzone 3-0, Fivizzanese-Atl. Podenzana 2-3)

(12° g. Atl. Podenzana-Filvilla 1-0,Filvilla-Fivizzanese 1-1)

(13° g- Monzone-Atl. Podenzana 0-0)

(14° g. Filvilla-Monti 1-1)

(15° g. Monti-Mulazzo 2-2)