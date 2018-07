Seconda Categoria, Luciano Guelfi alla guida del Monzone

"Cimino" sarà affiancato nel suo percorso dal direttore tecnico Christian Montani

Seconda Categoria - Fumata bianca dalla Valle Del Lucido. Nella mattinata di lunedì 23 luglio la società granata ha reso noto il nome dell'allenatore per la stagione 2018/2019. Stiamo parlando di Luciano Guelfi (foto), detto "Cimino", personaggio conosciuto e ben voluto in quel di Monzone che in passato ha allenato Albianese, Gassano e tanti anni nel settore giovanile granata e del Tre Valli, portando le sue sue squadre più volte alla vittoria del campionato, come la scorsa stagione quando ha chiuso il torneo amatori in testa alla classifica con il Soliera. Così è stato contattato dal direttore sportivo del Monzone Lucchi ed ha accettato la sfida di intraprendere questa nuova avventura in Categoria. Il nuovo mister sarà affiancato nel suo percorso dal direttore tecnico Christian Montani, già in panchina lo scorso anno e attento conoscitore del campionato di Seconda.



Di seguito la rosa del Monzone e le trattative in corso (N=nuovo, C=confermato)



Portieri: Landi (N), Cupini (C)

Difensori: Ciuffani (C), Attuoni (C), Biagini (C), Bellacci (C), Sisti (C), Biancardi (C), Rossi G. (C), Rossi A. (C)

Centrocampisti: Ottolini (C), Arcangeli (C), Cecconi (C), Borghetti S. (C), Mastorci (N), Ferrari (C)

Attaccanti: Moisè (C), Mastrini (C), Costa (C)



Trattative in corso: Oligeri (attccante), Guza (attaccante), Tonelli S. (centrocampista), Perini (centrocampista)