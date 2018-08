Seconda Categoria, le versiliesi: presentiamo l’Atletico Forte dei Marmi

Ds Andrea Pellegrini: "Ci rimettiamo in discussione"

Seconda Categoria - FORTE DEI MARMI- Presentiamo oggi la rivelazione dello scorso campionato Atletico Forte Dei Marmi. Seconda in classifica dietro la corazzata Torrelaghese, vincente dei play off di categorie e finalista play off regionale, perduta nel secondo tempo contro il San Miniato dopo una cavalcata da incorniciare, il club di mister Giacomo Vannoni riparte con nuove motivazioni.



Nell’attesa di conoscere il futuro ancora incerto dei vari Angeli, Borzonasca e Maggi, il fattivo direttore sportivo Andrea Pellegrini ha provveduto ad ingaggiare alcuni elementi che di sicuro vanno rinforzare l’organico. Senza dubbio serviranno alla causa della squadra come Federico Tarabella (Versilia), Luca Salini (Corsanico), che non ha bisogno di presentazioni, Samuele Tonacci (Seravezza Pozzi)e Lorenzo Mattei dal Retignano.



Sotto lo scrupoloso disegno che ha in mente il tecnico versiliese, il nuovo gruppo potenziato dal fosforo e qualità (vedi Tarabella e Salini) ha iniziato a sudare presso il sintetico “Aliboni” di via Versilia la storica ossatura rosso blu. Di seguito i protagonisti: Silvio Barsanti, Marek Landucci e Leonardo Jacopi, David Lupoli, Alessandro Neri, Andrea Antonucci, Giacomo e Gianluca Tedeschi, Paolo Benedetti, Gianmarco Lossi, Jacopo Francioni, Giacomo Landi, Filippo e Andrea Pagni, Valentino Celi, Nicolò Mazzei, Alberto Gabrielli e Alessandro Neri.



Per quanto riguarda l'organigramma societario, al timone l’inossidabile Emiliano Ulivi alla presidenza, coadiuvato dal factotum della segreteria Luca Giulianelli (gradito ritorno), i dirigenti Graziano Fruzzetti, Nicola Cervietti e Paolo Mendogni.



Nelle cariche sotto l’aspetto tecnico, oltre il mister Giacomo Vannoni, il collaboratore e allenatore in seconda è Alessandro Conti, mentre il preparatore atletico è Marco Marotta, doppio impegno per il direttore Sportivo Andrea Pellegrini che riveste anche l’incarico di preparatore dei portieri.



L’attività ufficiale del club versiliese inizia domenica 9 settembre con le gare relative ala seconda gara del primo turno eliminatorio di Coppa Toscana, consueto rodaggio pre campionato di quasi tute le compagini. Salini & soci sono inseriti nel triangolare che comprende le cugine Fortis e Lido di Camaiore, un antipasto di derby in vista di quelli di campionato.



Dopo pochi giorni di allenamenti il Forte dei Marmi ha effettuato la sua prima uscita della stagione, sgambata di 80 minuti circa contro i liguri dell’Antica Luni, freschi neo promossi in prima categoria ligure Girone D, vinta per 3-1 grazie alle reti di Giacomo e Gianluca Tedeschi.



Al termine della prima fatica, sintetica ma a 360°, è l’analisi del direttore sportivo Andrea Pellegrini che fotografa i “suoi”:



"Il percorso dello scorso anno è stato a dir poco fantastico, quasi tutto ha funzionato secondo gli obiettivi che la società aveva stilato in tempi non sospetti. Chiaramente il passaggio anche attraverso il ripescaggio nel campionato superiore era la ciliegina sulla torta, però alcuni fattori hanno impedito questo salto, ma non ne facciamo un dramma. Ricominciamo da capo con forte motivazione, la squadra è stata a mio avviso potenziata nei tasselli che incidono quasi sempre nell’economia ed ’equilibrio del team, principalmente nei momenti critici dei match e di conseguenza nel campionato. Nel girone spiccano le sette compagini della lunigiana dove è sempre più difficile portar via punti, altre sei tra quelle lato mare e colline che si presentano ai nastri di partenza con forti ambizioni, noi cercheremo di ripeterci, anche se non sarà facile, ma ci rimettiamo in discussione per riuscire di continuare il cammino interrotto nella finale regionale".