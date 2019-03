Seconda Categoria, la nona giornata di ritorno

Luca Bardini: "Il Romagnano esce a testa alta dalla coppa, ci credevamo"

Seconda Categoria - Il calendario della nona giornata presenta il big-match tra le prime due della classifica, gli accreditati pietrasantini dello Sporting e l’inseguitrice Corsanico. Match che potrebbe portare alla fuga decisiva del club del presidente Serafino Coluccini, oppure riaprire i giochi per gli “orange” del fattivo collega Alessandro Crovara.



A ridosso delle due di vertice resiste il Romagnano che in settimana ha dovuto abbandonare il cammino in coppa di categoria, perdendo di misura nei minuti di recupero contro i cecinesi del Castelnuovo. “Esito che non scalfisce per nulla la nostra stagione – accomuna il D.s. Luca Bardini-, dispiace uscire dalla manifestazione immeritatamente, credevano di poter arrivare in finale ma una nostra disattenzione è risultata fatale. Nella prima parte siamo stati bravi e compatti, creando diverse occasioni da gol, nel secondo tempo dopo lo svantaggio c’è stata una ottima reazione con il nostro pareggio. Per il resto, la partita l’abbiamo fatta noi, con un rigore non dato. Poi nel recupero abbiamo pagata a caro prezzo una nostra distrazione. Niente da dire, dispiace veramente per i ragazzi e soprattutto per Andrea e Roberto Pucci. Ora si guarda avanti alla prossima partita in casa dei pisani della Stella Rossa per riuscire ad agguantare il secondo posto”.



Rimanendo nei pini alti della graduatoria da segnalare la trasferta del Lido in casa della Filattierese, la compagine di mister Tiziano Cassiani è ancora immischiata nelle zone pericolose del girone, gli ospiti versiliesi dopo il pari in quel di Monti si apprestano alla seconda esterna in Lunigiana, con il preciso intento di proteggere la quarta piazza, ora minacciata dall’Atletico Podenzana. Il club del “panigaccio” ha la possibilità di incrementare la prestigiosa posizione, ospitano al comunale i cugini del Filvilla, ancora “feriti” dalla scure del giudice sportivo.



L’altro derby in terra di Lunigiana è di scena al comunale di Groppoli tra il Mulazzo e la Fivizzanese. I rossoblu di Fabio Bellotti si stanno comportando bene e mattone dopo mattone stanno costruendo quella casa che si chiama salvezza; i medicei hanno recuperati i pezzi mancanti e dovrebbero ritrovare quello spirito vincente della prima parte del campionato.



Infine qualche insidia potrà trovare il Monti a Camaiore in casa della pericolante Fortis, mentre è di vitale importanza lo scontro diretto del fondo classifica tra i nero verdi del Ricortola e i blucerchiati del Cerreto, divisi da sole tre lunghezze.



Programma gare, arbitro di domenica 10/3/2019(inizio ore 15.00)



Atl. Podenzana-Filvilla (“Comunale”, Dario Cinquini di Viareggio)

Filattierese-Lido (“Selva”, Francesco Dell’Agnello di Pontedera))

Fortis Camaiore-Monti (“Via Fonda, Carmelo Alaimo di Pisa)

Monzone-Atl. Carrara (“Giannetti”,Mattia Barsocchini di Viareggio)

Mulazzo-Fivizzanese (“Calani”, Aurel Belmond Ndjondo di Pisa)

Stella Rossa-Romagnano (Castelfranco di Sotto, Francesco Castorina di Lucca)

Ricortola-Cerreto (“Comunale”, Rudy Ogliormino di Piombino)

Sp. Pietrasanta-Corsanico (XIX Sett., Alessio Principato di Pisa)