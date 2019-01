Seconda Categoria, la giornata di oggi

Filvilla in casa della capolista, Sporting Pietrasanta e Romagnano test in lunigiana, Atteso derby tra Monti e Mulazzo

Seconda Categoria - L’avvincente campionato di Seconda Categoria si avvicina al giro di boa. I riflettori sono puntati su tre compagini lunigianesi quali l’Atletico Podenzana, Filvilla e Filattierese, tre cugine con differenti obiettivi. Iniziamo dai gialloneri di mister Andrea Albareni che salgono a Bargecchia contro la capolista Corsanico, i nuovi innesti come Trevisan, Fazzi (foto) e Campinoti hanno riordinato l’organico di Villafranca. La dirigenza del sodalizio villafranchese è sicura di centrare un piazzamento play off, ma prima bisogna superare l’ostacolo dei primi della classe.



L’altra lunigianese ormai non più sorpresa del girone, Atletico Podenzana, reduce dal netto successo in casa della Fortis riceve la visita dell’accreditato Romagnano. Il team del “panigaccio” è al confine della griglia del girone degli spareggi post campionato in compagnia della Fivizzanese, le aspirazioni del club sono cresciute partita dopo partita, senza dubbio l’indiscussa affidabilità tra i pali di Manuel Magnani ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo. I ragazzi di Angeli sono concentrati nel dare continuità alla striscia positiva delle ultime quattro gare, condite da tre vittorie delle quali due fuori casa e un pareggio. Per quanto concerne gli ospiti, contano di riavere le pedine basilari assenti da tempo, la formazione di mister Paolo Alberti non intende perdere contatto con il carro di vertice.



La terza squadra della lunigiana Filattierese impegnata nel delicato testa-coda con l'intento di rallentare la marcia della corazzata Sporting Pietrasanta, principale candidata alla vittoria finale. I gialloverdi di mister Tiziano Cassiani, rinfrancati dai due convincenti acuti consecutivi, attendono alla “Selva” il confronto di cartello con la giustificata serenità.



La Fivizzanese che ha racimolato solo due punti nelle ultime quattro gare, sorpassata in classifica dai versiliesi del Lido di Camaiore, scende a difendere il quinto posto sull’ostico campo del Cerreto, ancora coinvolto nel girone per non retrocedere, in virtù della pesante sconfitta rimediata a Romagnano nell’ultima gara del 2018.



Dopo diversi lustri ritorna il derby al “Don Bosco” di Monti tra i dragoni e il Mulazzo, i locali di mister Andrea Bartolini in netta ripresa sono intenzionati a risalire la classifica per allontanarsi dalla zona rossa alla caccia di posti più tranquilli. In casa del Mulazzo le acque sono ancora agitate, la formazione di mister Fabio Bellotti, dopo quattro stop consecutivi, è scivolata nelle paludi dei play out, per non essere risucchiati dalla coppia sottostante Cerreto-Filattierese urge per fare punti, cominciando dalla strapaesana di Mont.



Concludono l’ultima giornata di andata il Monzone, che riceve in riva al Lucido la visita del fanalino Fortis Camaiore, i neroazzurri dell’Atletico Carrara, ritornati su buoni livelli, che ospitano i pisani della Stella Rossa, e la pericolante Ricortola in casa del Lido che sta attraversando un buono stato di forma.



Programma gare, arbitro di domenica 6/1/2019 (inizio ore 14,30)



Atletico Carrara-Stella Rossa (“Fossa”, Lorenzo Nannipieri di Livorno)

Atl. Podenzana-Romagnano (“Comunale”, Simone Chiarelli di Carrara)

Cerreto-Fivizzanese (“Ronchi”, Thomas Domenici di Viareggio)

Corsanico-Filvilla (“Le colline”, Dario Del Seppia di Pisa)

Filattierese-Sp. Pietrasanta (“Selva”, Luca Covassin di Pisa)

Lido di Camaiore-Ricortola (“Benelli”, Gianluca Noto di Pisa)

Monti-Mulazzo (“Don Bosco”, Francesco Castorina di Lucca)

Monzone-Fortis Camaiore (“Giannetti”, Riccardo Comandè di Livorno)