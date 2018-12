Seconda Categoria, la giornata di oggi

Molte squadre rinforzate. L'ultimo importante acquisto è del Monti con il fortissimo Bruno Salku

Seconda Categoria - I fuochi d’artificio delle numerose trattative che hanno anticipato l’apertura del calcio mercato dei dilettanti, iniziato sabato, non vedono l’ora di essere accesi. Diverse squadre hanno provveduto a ritoccare i loro organici, senza distinzione di posizione di classifica, sopratutto in base alle possibilità economiche che ogni sodalizio pensa di disporre per gli acquisti della durata di cinque mesi circa. Vedremo in questi ultimi quattro turni prima della sosta natalizia se

le compravendite sono state azzeccate oppure non ci sono stati ulteriori miglioramenti



La capolista Sporting Pietrasanta, reduce dal pareggio ad occhiali interno con il Cerreto e la successiva eliminazione dalla coppa, sale a Carrara, ospite dell’Atletico, intenzionata a difendere il primato appena conquistato. Gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia (Corsanico) ricevono alle “Colline” la mina vagante Stella Rossa che in trasferta ha già colpito tre volte, per il club del presidente Alessandrio Crovara una gara da prendere con le molle, un passo falso vuol dire la sciare scappare la ”lepre” pietrasantina.



Il Romagnano, penalizzato dalle molte assenze, ha in casa propria il match-bis con i lunigianesei del Filvilla, affrontati nel mezzo della settimana nella gara vinta nei sedicesimi di coppa. Per i granata l’obiettivo è quello di rimanere agganciati al carro del vertice; gli ospiti di mister Andrea Albareni, speranzoso di recuperare qualche pedina, sono decisi a recuperare quei punti lasciati per strada nelle precedenti partite e posizionarsi nella parte sinistra della classifica.



La Fivizzanese, dopo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, riceve al comunale i cugini dell’Atletico Podenzana per l’ennesimo derby strapaesano, la compagine del “panigaccio” di Yuri Angeli, dopo il blitz a Villafranca nel precedente derby e con il nuovo arrivato portiere ex Torrelaghese Manuel Magnani, è determinata a scalare le posizioni per cercare di agganciare almeno la zona play off, obiettivo insperato alla vigilia del torneo.



Proseguendo l’ordine della classifica stazionano a ridosso della griglia dei play off la coppia Mulazzo-Monzone, dopo una partenza non del tutto facile i due club hanno iniziato a fare vedere ottime cose: i rossoblu di Fabio Bellotti, tonificati dal derby contro il Filvilla, scendono sul campo del Cerreto, altra compagine in salute da sei turni e rinforzata con l'arrivo di bomber Soldani; i granata di Luciano Guelfi, in serie positiva da cinque gare, sono alla caccia del terzo acuto esterno sul campo della rivoluzionata Filattierese che, con i nuovi importanti acqusiti, darà tutto per fare il risultato.



Ritorna a calcare lo stadio “Don Bosco”, dopo l'imposta ristrutturazione dell'impianto, il Monti che ospita la giovane formazione del Ricortola, sotto di due punti. Nella giornata di ieri i Dragoni hanno portato a termine un'imporantissima trattativa con l'acquisto di un giocatore di grande qualità che può cambiare le sorti del campionato, tale Bruno Salku (foto), punta esterna velocissima, tecnica e caratteriale che in Lunigiana ha già fatto molto bene ad Aulla, per poi passare in Liguria al Magra Azzurri.



Concludono il programma gare il derby tutto versiliese tra il Lido di Camaiore e l’ultima del girone Fortis Camaiore.



Programma gare, arbitro di domenica 2/12/2018 (inizio ore 14,30)



Atletico Carrara-Sp.Pietrasanta (“Fossa”, Luca Alessandro Avelardi di Livorno)

Cerreto-Mulazzo (“Ronchi”, Luigi Maranchelli di Pisa)

Corsanico-Stella Rossa (“Le colline”, Dario Latini di Empoli)

Filattierese-Monzone (“La Selav”, Jonathan Grementieri di Lucca)

Fivizzanese-Atl.,Podenzana (Comunale, Pasquale Riccio di Luicca)

Lido di Cmaiore-Fortis Camaiore (“Benelli”, Simione Cremonini di Pisa)

Monti-Ricortola (“Don Bosco” , Cristian Maltese di Lucca)

Romagnano-Filvilla (“Raffi” Jacopo Fontanini di Viareggio)