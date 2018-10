Seconda Categoria, in campo per la 6° giornata

Fischio d'inizio ore 14.30

Seconda Categoria - Ritorna il campionato di Seconda Categoria che si appresta a vivere e la sesta giornata. La capolista Fivizzanese, sconfitta nel derby di Coppa dai cugini del Filvilla, sale al “Giannetti” di Monzone per il secondo confronto tra “sorelle” della Lunigiana. In quello che è sempre stato uno dei derby più caldi della categoria, i locali di mister Luciano Guelfi dovranno sfruttare al meglio il turno casalingo e abbandonare la pareggite per riuscire ad annerire la casella delle vittorie, mentre i "medicei" cercheranno di manternere il primato e continuare il magnifico percorso che hanno intrapreso.



Il Corsanico va a far visita ai neroazzurri dell’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani che cercheranno di dimenticare il secondo stop esterno stagionale in quel di Monti per una gara dall’esito tutt'altro che scontato. La corazzata Sporting Pietrasanta riceve al rinomato "Stadio XIX Settembre" i luniginesi del Mulazzo, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. La formazione di mister Gabriele Mazzei ha sempre vinto davanti ai propri sostenitori, gli ospiti hanno collezionato lontani da casa un pari e una sconfitta, mancherebbe una vittoria per completare le caselle delle trasferte.



A ridosso delle tre di fuga rimane in agguato il Romagnano, club dato in buona salute che in settimana ha ottenuto il visto per il turno successivo battendo la Virtus Camporgiano. Poggi e compagni salgono alla “Selva” di Filattiera, per un delicato quanto vitale impegno per i gialloverdi di mister Nicola Bambini. I lunigianesi scivolati al penultimo posto del girone dopo tre k.o. consecutivi cercheranno di rialzare la testa, dopo aver recuperato alcune pedine chiave, per cercare fortemente di togliersi dalle scomode sabbie mobili.



Le rimanenti formazioni dlunigianesi, quali Filvilla e Monti, sono chiamate a severi esami fuiori casa: i dragoni del Monti salgono al “Panigaccio” per riproporre uno dei derby storici, il Filvilla per riscattare il recente passo falso interno.



"Andiamo a Podenzana -accomuna il vice presidente “veneliese” MassimoTonelli - con l’obiettivo di fare bene e uscire dal loro campo con un responso positivo. I nostri ragazzi sono in salute, lo hanno dimostrato nelle due gare casalinghe consecutive, specialmente l’ultima contro un buon Atletico Carrara. Il nostro gruppo è ben allenato alla lunga il lavoro di questi primi due mesi porterà senza dubbio i risultati che attendiamo. L’organico a disposizione del nostro mister, rimodellato in estate ci da ampia garanzia per il proseguo della stagione, certo noi rispetto alle altre abbiamo da smarcare tanti derby, sfide che nessuno vuole perdere, alla lunga purtroppo queste gare potrebbero incidere sul conteggio totale dei punti.



Per il club di mister Yuri Angeli il punto racimolato nel pisano in casa della Stella Rossa ha mosso la classifica, dopo qualche anno si rivede al comunale di Podenzana una delle strapaesane più sentite, le classifiche attuali delle due contendenti non sono ottimali ma di sicuro lo spettacolo sul rettangolo di Via Cuncia non mancherà.



Il tabellone della sesta giornata si chiude con gli impegni interni del Lido, contro il rivitalizzato Cerreto di mister Emiliano Bertelloni che dopo aver ottenuto i primi tre punti tra le proprie mura è a caccia del primo colpo fuori casa. Di vitale importanza è la sfida sul neutro di Marina di Massa tra i nero verdi del Ricortola e i pisani della Stella rossa, entrambe alla ricerca di una migliore condizione e di risultati. Infine si prospetta pieno di insidie il viaggio in lucchesia per i giallo neri di Villafranca, in forte debito con la fortuna, che cercheranno nel sintetico di Via Fonda i punti per risalire le posizioni di classifica.



Programma gare, arbitro di domenica 28/10/2018 (inizio ore 14,30)



Atl.Carrara-Corsanico (“Fossa, Davide Neri di Livorno)

Atl.Podenzana-Monti (“Comunale”, Francesco Gravina di Viareggio)

Filattiererse-Romagnano (“Selva”, Gabriele Bascheri di Lucca)

Fortis Camaiore-Filvilla (“Via Fonda, Cristian Bua di Pontedera)

Lido-Cerreto (“Benelli”, Dario Del Seppia di Pisa)

Monzone-Fivizzanese (“Giannetti”, Simone Chirelli di Carrara)

Ricortola-Stella Rossa (“Marina di Massa”, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Sp.Pietrasanta-Mulazzo (“XIX Settembre”, Lorenzo Chisari di Livorno)