Seconda Categoria, in campo per la 26° giornata

L’Atletico Carrara nel “fortino” della capolista. In Via Delle Pinete scontro salvezza tra Ricortola e Monti

Seconda Categoria - Il campionato si appresta a disputare la volata e, a meno di qualche clamoroso scossone, i versiliesi capo classifica sono indirizzati verso la vittoria finale, i sette punti di vantaggio sulla “rivale” Corsanico sembrano dare ampie garanzie. La corazzata di mister Gabriele Mazzei, unica compagine del girone imbattuta tra le mura amiche, è intenzionata a non concedere ulteriori spazi alle avversarie di turno: a Pietrasanta scendono i neroazzurri dell’Atletico Carrara, attualmente al sesto posto a tre lunghezze dall’ultimo posto disponibile degli eventuali play off, di proprietà del Podenzana. La compagine carrarina gode di buona salute, in virtù delle due convincenti prove contro le lunigianesi, rispettivamente a Monzone e quella interna con la pericolante Filattierese. Dopo un buon girone di ritorno il club di Sergio Bigarani (foto) prova a centrare il traguardo ottenuto lo scorso campionato, partecipare da protagonista ai spareggi post torneo.



Per l’inseguitrice Corsanico si prospetta una delicata trasferta nel pisano in casa della Stella Rossa che in virtù degli ultimi risultati (quattro sconfitte consecutive) è scivolata nel girone dei play out, quindi la sfida di Castelfranco di Sotto potrebbe segnare l’ennesima svolta sia per il vertice degli “orange” e per i pisani in ottica salvezza.



Il Romagnano, sconfitto a sorpresa dal Ricortola, sale al Bottero ospite del ritrovato Filvilla, club rigenerato dal successo nel derby contro i cugini del Mulazzo. Per l’Atletico Podenzana c’è da smarcare l’ennesima strapaesana, al “Panigaccio” arriva la Fivizzanese che dopo la nuova guida tecnica e recuperato alcune pedine vitali sembra aver ritrovato lo spirito dell’inizio di campionato. Stessa finalità è quella del Lido di mister Fabrizio Monga atteso dai lucchesi della Fortis, coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Il secondo derby di giornata va in scena al “Giannetti” di Monzone dove i locali di Luciano Guelfi, reduci dal blitz di Monti, sono intenzionati ad arrivare quanto prima alla prefissata quota salvezza. Troveranno di fronte una Filattierese affamata di punti, decisa a riscattare il recente scivolone di Carrara.



Senza dubbio i riflettori dell’odierno turno sono puntati sul match del rettangolo di Via delle Pinete tra il risorto Ricortola e Monti. I dragoni, che scenderanno nel litorale massese presentano in panchina il nuovo allenatore, l’ex di Aullese e Filattierese Luigi Della Zoppa, vorrebbero tornare a casa con un risultato positivo ma sulla loro strada troveranno un Ricortola in stato di grazia, che viene da 4 vittorie consecutive e in questo momento si sente imbattibile.



Infine ennesimo scontro diretto da “dentro o fuori” in programma al Calani di Groppoli, a far visita ai rossoblu di Stefano De Angeli c’è il Cerreto di Emiliano Bertelloni, che nelle ultime sei gare hanno rimediato solo sconfitte.



Programma gare, arbitro di domenica 24/3/2019(inizio ore 15,00)



Atl. Podenzana-Fivizzanese

Filvilla-Romagnano

Fortis Camaiore-Lido

Monzone-Filattierese

Mulazzo-Cerreto

Stella Rossa-Corsanico

Ricortola-Monti

Sp.Pietrasanta-Atl.Carrara