Seconda Categoria, in campo per l’ultima di andata

Seconda Categoria - L’ultimo turno del campionato di Seconda Categoria e ultima gara dell’anno propone la trasferta del Romagnano di mister Paolo Alberti (foto) a San Macario, gli arancionero lucchesi tra le mura amiche hanno sempre fatto buone prestazioni. L’altra capolista Podenzana è impegnata allo stadio “Quartieri” di Aulla nella strapaesana contro i cugini del Monti. Magnani e soci sono concentrati a mantenere la vetta, il Monti dalla coppia Orsoni-Salku, rinvigorita dalla convincente vittoria sullo Sp.Forte dei Marmi, tenterà di fare lo sgambetto ai cugini per portarsi nelle zone più tranquille della classifica. Subito dopo il Lido che si gioca l’ultima partita dell’anno al comunale di Fivizzano contro i locali di mister Mencatelli. Partita da seguire visto il buon stato di forma della medicea che vuole a tutti i costi uscire dall’ultima in casa con un risultato positivo. Stazionario in terza posizione, avanza la coppia Atletico Carrara-Monzone, entrambe reduci dai positivi test rispettivamente contro il Lido e Sporting Bozzano. I neroazzurri di Carrara ospitano alla “Fossa” i lucchesi della Fortis Camaiore, mentre i granata del Monzone saranno di scena alla “Selva” per il derby contro la Filattierese. In casa dei gialloverdi di mister Roberto Neri si sono accasate due pedine di rilievo come il mediano-centrocampista Luca Caldi, intramontabile icona del calcio lunigianese, e Jacopo Ginesi, entrambi dalla Villafranchese. Delicata trasferta degli avenzini dell’Attuoni in casa dello Sporting Bozzano: a causa del forzato riposo mister Augusto Secchiari ha recuperato energie e qualche pezzo uscito dall’infermeria.



Programma gare/arbitri di domenica 22/12/2019 (ore 14,30)



Atl.Carrara-Fortis Camaiore (“Fossa”, Nicol Bellè di Livorno)

Atl.Podenzana-Monti (Aulla, “ Quartieri”, Francesco Gravina di Viareggio)

Filattiesere-Monzone (“Selva”, Francesco Bianco di Carrara)

Fivizzanese-Lido (“Comunale”, Nicholas Silvestri di Livorno)

San Macario-Romagnano (S.Macario, Mattia Pierini di Pistoia)

Sp.Bozzano-Attuoni (“Rontani”, Cristian Bua di Pontedera)

Sp.Forte dei Marmi-Sp.Viareggio (“M.Aliboni, Alessio Agostini di Lucca)

Riposa: Ricortola