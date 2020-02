Seconda Categoria, in campo per l´ottava di ritorno

Seconda Categoria - La capolista Romagnano, che in settimana ha rappresentato alla grande il girone raggiungendo la semifinale di Coppa Toscana, ha la possibilità, Ricortola permettendo, di allungare sull’Atletico Podenzana, fermo per il turno di riposo. Il derby contro i neroverdi di Alessandro Fini, le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione, è un classico del comune di Massa: le due formazioni ormai si conoscono bene, l’esito del “Raffi” dipende dalle energie della leader (tre gare in sette giorni) e dalla strategia di Fini nel contenere l'importante potenziale offensivo dell'avversaria. Ricortola che comunque è consapevole dei propri mezzi e proverà a imporre il proprio gioco per cercare di inserirsi nel quartetto degli spareggi post campionato.



L’altro derby in terra di Lunigiana è tra i medicei della Fivizzanese, decisi a dare continuità alla striscia positiva, e i cugini della Filattierese, stabili in penultima posizione. In settimana in casa gialloverde c’è stato il cambio dell’allenatore con il “navigato” Aldo Poggi, terzo mister della stagione, che avrà il compito di portare fuori dalle paludi dei play out la squadra di Filattiera.



Ferma l’Atletico Podenzana, si prospetta per la coppia Atletico Carrara-Monzone l’eventualità di avvicinarsi a -1. I neroazzurri di Michele Dati ospitano i lucchesi del San Macario, invischiati nella zona rossa, mentre i granata di Monzone scendono a Viareggio opposti ai bianconeri dello Sporting che vorranno riscattare la sconfitta dell’andata e quella recente nel derby di Camaiore.



Infine sfida super delicata tra il Monti e gli avenzini dell’Attuoni, le due compagini stanno attraversando una costante crisi di risultati: i dragoni se volgiono riscattare la sconfitta nel derby di Monzone devono alzare il ritmo, mentre il club di Augusto Secchiari, alle prese con diverse defezioni, sale al “Don Bosco” per giocarsi la prima delle sette “finali” da qui alla fine del torneo.



Chiude il turno il derby versiliesi tra la Fortis e Lido come quello tra lo Sporting Forte Marmi-Sp.Bozzano.



Programma gare, arbitro di domenica 23.2.2020 (ore 15,°°)



Atl.Carrara-San Macario (“Fossa”, Costantino Cravini di Livorno)

Fivizzanese-Filattierese (Comunale,Lorenzo Passaglia di Lucca)

Llido di Camaiore-Fortis Camaiore (Benelli, Adrian Ursu di Lucca)

Monti-Attuoni (“Don Bosco” Giacomo Di Legge di Pia)

Romagnano-Ricortola (“Raffi”, Framncesco Gravina di Viareggio)

Sp.Forte dei Marmi-Sp.Bozzano (Nicol Bellè di Livorno)

Sp.Viareggio-Monsummano (Basalari, Marco Di Spigno di Livorno)

Riposa: Atl.Podenzana