Seconda Categoria, in campo per gli ultimi verdetti

L’ultimo turno del campionato vede coinvolte 8 squadre legate agli ultimi punti

Seconda Categoria - L’ultimo turno del campionato vede coinvolte 8 squadre legate agli ultimi punti. Solo la gara del Comunale di Fivizzano tra i medicei e il retrocesso Cerreto è senza interessi, tranne quello della Fivizzanes edi raggiungere la cugina Podenzana al sesto posto. Seguendo l’ordine della classifica, per quanto riguarda la sfida per il secondo posto il Corsanico e Romagnano hanno due impegni abbordabili: gli “orange” lucchesi salgono a Villafranca decisi per i 3 punti, vista la salvezza anticipata dei gialloneri; il Romagnano riceve i lunigianesi dell’Atletico Podenzana, anche’essi fuori da qualsiasi gioco. Il club di mister Paolo Alberti è determinato nel centrare l’obiettivo del miglior piazzamento stagionale.

Nel “limbo” della graduatoria sostano sette compagini che hanno già raggiunto la loro salvezza diretta: il Lido di Camaiore, quarta forza del girone, dopo aver trascorso gran parte della stagione nei piani nobili della classifica e sfumati gli spareggi, concluderà il torneo su un campo “caldo” come quello del Ricortola. I neroverdi di mister Rossano Brizzi, al momento fuori dalla zona pericolosa, avranno il compito più difficile quello di ultimare l’opera d’arte iniziata otto partite fa: per Andrea Stocchi e compagni serve a vittoria contro i versiliesi, i pisani della Stella Rossa sono a ridosso (-1) e hanno il test interno contro i neroazzurri di Carrara, già salvi da tempo, quindi è necessaria una vittoria per festeggiare la “miracolosa” salvezza.



Giornata intensa per la Filattierese che, dopo aver perso il match ball interno contro il Ricortola scenderà a Pietrasanta, alla ricerca di un punto necessari per salvare l’intera stagione. Il club di Tiziano Cassiani si auspica che i versiliesi Tosi & soci abbiano le polveri bagnate. Nel caso di pareggio, e della contemporanea vittoria di Ricortola e Stella Rossa, Tornaboni e Compagni andrebbero in quintultima posizione a parimerito con la stessa Stella Rossa, ma i lunigianesi sono in vantaggio negli scontri diretti e quindi sarebbero salvi ugualmente.



Infine tra le “cugine “ Monti e Mulazzo di fronte per l’ultimo derby del campionato. Il Mulazzo in caso di vittoria potrebbe ancora salvarsi, sperando però nella sconfitta di Stella Rossa e Ricortola. Per i dragoni il successo li porterebbe un punto sopra i cugini della nuova guida tecnica Piastri-Ghelfi (subentrata in settimana al posto dell’esonerato Fabio Bellotti), importante per un miglior piazzamento agli spareggi.



Programma gare, arbitro di domenica 5/5/2019 (ore 16,00)



Filvilla-Corsanico (“Bottero”, Matteo Pupeschi di Pontedera)

Fivizzanese-Cerreto (“Comunale”, Pasquale Ricci di Lucca)

Fortis-Monzone (“Via fonda”, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Mulazzo-Monti (“Calani”,Francesco Gravina di Viareggio)

Stella Rossa-Atl.Carrara (Castelfranco di sotto, Gabriele Giusti di Livorno)

Ricortola-Lido (“Comunale, Andi Bisku di Pistoia)

Romagnano-Atl.Podenzana (“Raffi”, Alessio Agostini di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Filattierese (“XIX Settembre, Giovanni Mancini di Pistoia)