Seconda Categoria, in archivio la 27° giornata

Rallentano Atletico Carrara e Fivizzanese, la Fortis Camaiore vince il derby con il Lido e riapre la griglia dei play off

Seconda Categoria - Il dodicesimo turno del girone di ritorno ha registrato alcune sorprese. La coppia Atletico Carrara-Atletico Forte torna dai rispettivi impegni in esterna con un pareggio, rallentando la brillante marcia stagionale e lasciando punti preziosi alle altre concorrenti. I nero azzurri di mister Sergio Bigarani non riescono ad aumentare il vantaggio sulle rispettive avversarie, anzi rimangono sotto fino all’ultimo quando trovano il pari con il loro bomber Petrocchi. Stessa sorte per la rivelazione Atletico Forte dei Marmi, costretta a dividere la posta in palio sul difficile campo del Ricortola.



I medicei di Bertoli-Grandetti rimediano in piena zona cesarini sul doppio svantaggio maturato nella prima parte della gara di Migliarino. Punto vitale che consente al club del presidente Maurizio Cardellini di resistere alla forbice. Per il prossimo impegno il calendario propone la Torrelaghese al comunale di Fivizzano. Nonostante l’anticipata vittoria del campionato i versiliesi di mister Mazzei non fanno nessun tipo di sconti con nessuno, lo dimostrano le recenti prestazioni, compresi i tre punti che arriveranno a tavolino in virtù della recente gara sospesa nel turno interno con il Versilia.



I rosso blu della Fortis passano sul campo del Lido, scavalcando i lunigianesi della Fivizzanese e “salvando” per il momento gli spareggi post campionato. Non ne approfittano invece il Corsanico e Filvilla che escono dallo scontro in terra lucchese con nulla di fatto, match determinato da due autoreti. La gara del comunale di Bargecchia è stata preceduta da una breve cerimonia nel contesto della giornata commemorativa “tutti insieme per Bruno” in ricordo del Presidente “orange” Bruno Palagi, con consegna targa ai figli da parte del Direttore Generale Alessandro Crovara e successivo minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio.



Si fa sotto il Monti di mister Nicola Bambini, il successo allo scadere del derby del “Don Bosco” rimanda battuti con conseguente aggancio al sesto posto i cugini della Filattierese. I dragoni per ambire al girone spareggi dovranno sfruttare al meglio il buono stato di forma e il fattore campo, domenica prossima secondo test casalingo consecutivo: a salire in L

unigiana è il Lido di Camaiore.



Muove la classifica il Monzone di Cristian Montani che si fa raggiungere nel finale dall’Unione Quiesa, punticino che permette ai granata di consolidare la raggiunta da qualche domenica salvezza diretta.



Spiacevole episodio è quello che è accaduto allo stadio di Bozzano, campo dove la Torrelaghese da tre stagioni disputa le gare interne: passata la mezzora della ripresa, l’arbitro della gara Torrelaghese-Versilia sul risultato a favore dei giallo viola (4-1) riteneva di mandare le due squadre negli spogliatoi anzitempo, in virtù delle proteste verbali dei dirigenti della squadra ospite in merito alla espulsione contemporanea di due giocatori. Nel protestare e dal gesticolare, un dirigente del Versilia con la mano alzata scontrava e faceva cadere il fischietto dell’arbitro, proteso verso il dirigente, senza toccarlo nel viso, e non con uno schiaffo (come veniva riportato da alcune testate giornalistiche e siti).