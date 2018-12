Seconda Categoria, il Romagnano tiene il passo delle grandi

Rallenta la Fivizzanese battuta in casa da uno straordinario Podenzana

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Coletti, Bertoneri, Biasi, Nardini, Lopez, Poggi, Costa, Domenici, Lombardini (a disp. Grossi, Veralli, Fall, Tenerini, Leopaldo, Fall, El Bard) All. Alberti

FILVILLA: Madonna, Belli, Gerali, Bianchi, Mandaliti, Manganelli, Baldassini,Caldi, Ferrara, De Negri, Es Saharaoiu (Zannoni, Cervara, Antoniotti, Chelotti, Orsoni) All. Albareni

RETI: 20' Costa (R), 32' Mandaliti (F), 37' Bertoneri (R), 41' Domenici (R), Ferrari (F), 77' Costa (R), 87' Tonazzini (R)



ROMAGNANO- Il Romagnano di mister Alberti si ripete e per la seconda in cinque giorni batte il Filvilla di Albareni segnando ben 5 reti. Primo tempo entusiasmante che termina 3-2 per i locali: porta in vantaggio gli amaranto il solito Costa al 20', ma Mandaliti ristabilisce la parità dopo 12 minuti. Non passa molto che Domenici illumina per Bertoneri che non sbaglia. Al 41' è lo stesso Domenici a segnare su assist di Lopez. Prima del riposo le "vespe" si risportano sotto con Ferrari che riapre la partita. Nella ripresa i ragazzi di Alberti tengono botta e tornano sul doppio vantaggio al 77' ancora con Costa. Nel finale il neo entrato Tenerini rende ancor più netta la vittoria mettendo a segno il quinto sigillo.



Con questa vittoria il Romagnano rimane l'unica rappresentante della provincia di Massa in scia alla prima della classe Sporting Pietrasanta, distante 3 punti, mentre perde terreno la Fivizzanese di mister Aldo Poggi, sconfitta per 2-3 tra le proprie mura da un sorprendente Podenzana.



Fivizzanese – Atletico Podenzana 2-3

FIVIZZANESE: Ippolito, Riani (16'st Simonelli), Bertoli, Conti, Pigoni, Duchi, Bianchi, Youssefi, Gassani (36'pt Barbieri), Rubino, Crocetti (34'st Duranti). A disp.: Gianni, Serafini, Ceragioli. All.: Poggi

ATLETICO PODENZANA: Rocchi, Mandorlini, Bonini, Bertipagani, Pigerini, Mosti G. (30'pt Centofanti), Mosti L., Moscatelli Randol, Alberti, Scarpa, Guadagnucci. A disp.: Bondi, Ariani, Panesi, Moscatelli Ruben. All.: Angeli

RETI: 7'pt Moscatelli Randol, 25'pt Mosti G., 40'pt Gassani, 19'st Alberti, 23'st rig. Barbieri



Gli altri risultati di giornata:



Atl. Carrara-Sporting Pietrasanta 0-1

Cerreto-Mulazzo 1-0

Corsanico-Stella Rossa 2-0

Filattierese-Monzone 3-0

Lido Di Camaiore-Fortis Camaiore 1-2

Monti-Ricortola 3-0



Classifica: Pietrasanta 26, Corsanico 24, Romagnano 23, Fivizzanese 20, Lido Di Camaiore 18, Stella Rossa 17, Podenzana 15, Cerreto 14, Monzone 14, Mulazzo 14, Monti 13, Filvilla 12, Atl. Carrara 10, Ricortola 8, Filattierese 7, Fortis Camaiore 7