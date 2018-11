Seconda Categoria, il Romagnano passa in Coppa

Con un bel 3-1 liquida il Filvilla. Fuori anche lo Sporting Pietrasanta

Seconda Categoria -

Il Romagnano Calcio rimale l’unica squadra a rappresentare in Coppa Toscana il girone apuo-lunigianese di Seconda Categoria. Nell’altra sfida perde (2-1) e viene eliminato lo Sporting Pietrasanta contro l'attuale capoclassifica dai pisani del San Giuliano Terme.







Romagnano-Filvilla 3-1

Romagnano: Fusani, Perinelli, Coletti, Bertoneri, Biasi, Nardini, Lopez, Poggi, Costa, Domenici, Lombardini (38’st. Tenerini) (a disp. Grossi, Vanni, Veralli, Mosti, Fall Lamine, Di Benedetto, Leopoldo, Fall Viaux) All. Alberti

Filvilla: Madonna, Belli, Chelotti, Bianchi, Mandaliti, Manganelli, Gerali (35’st. Antoniotti), Caldi, Ferrara, De Negri, Certvara (25’st. Baldassini) All. Albareni

Arbiotro: Tersiti di Livorno

Marcatori: 19’ De Negri, 29’ Lombardini, 32’ Costa, 38’ st. Lombardini

Note. Ammoniti : Fusani, Coletti, Nardini(R), Chelotti(Fv),

angoli 5-4 Filvilla , recupero pt. - st.5’



Romagnano- Una doppietta di Nicolò Lombardini eil sigillo di Costa trascinano al successo il Romagnano che stacca il biglietto per il turno successivo nella fredda serata del Raffi di mercoledi 28 novembre. A passare in vantaggio sono i rimaneggiati ospiti con De Negri dopo una ventina di minuti, fino al quel momento non era accaduto nulla tranne due tiracci fuori porta da entrambe le squadre. Alla mezzora i granata piazzano l’uno-due: prima un delizioso pallonetto di Lombardini pareggiava i conti, subito dopo la perla di Costa su calcio di punizione portava in vantaggio i compagni. Prima dell’intervallo era ancora la formazione di mister Paolo Alberti a sciupare un assist della difesa lunigianese con Lopez che solo sparava sul portiere in uscita.



Nella ripresa i locali controllano la gara che si riaccende solo nel finale, da segnalare un paio di occasioni per i gialloneri con Belli e De Negri. Poi i locali fanno centro ancora con Lombardini che sbriglia una mischia, mettendo in cassaforte la qualificazione. Nei minuti finali le “vespe” cercano di accorciare: le conclusioni di Ferrara, colpo di testa uscito di poco, e l’ennesima punizione di De Negri chiudono il confronto.



Domenica prossima gara bis tra le due compagini di nuovo al “Raffi” per l’undicesima giornata di campionato.



Nella foto il Romagnano